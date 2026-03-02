La Guardia Revolucionaria declara “cerrado” el Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo con el mar Arábigo y es una ruta clave para las exportaciones energéticas

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este lunes que el Estrecho de Ormuz queda “cerrado” y que atacará a cualquier buque que intente transitarlo, en la amenaza más explícita hasta ahora contra el principal corredor marítimo del Golfo. Un comandante de la fuerza afirmó que incendiarían cualquier barco que pretenda pasar.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo con el mar Arábigo y es una ruta clave para las exportaciones energéticas. La advertencia se produjo en un contexto de interrupciones crecientes del tráfico, después de reportes de incidentes de seguridad y ataques a buques en el área en los últimos días.

El precio del crudo Brent llegó a subir cerca de un 10% en las primeras operaciones, superando los US$82 por barril, antes de moderar parte de las ganancias. El gas natural también avanzó con fuerza en Europa, mientras el oro repuntó ante el aumento de la aversión al riesgo.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump sostuvo que la “gran ola” de la ofensiva contra Irán “aún está por llegar” y que, si bien el plan inicial contemplaba “cuatro o cinco semanas”, Washington tiene “capacidad” para extender la operación. La declaración fue difundida por medios y citada por Reuters.

La escalada también se extendió al frente libanés. El Ejército israelí anunció nuevos ataques contra posiciones de Hezbolá en Líbano tras disparos transfronterizos atribuidos al grupo. En una oleada de bombardeos sobre áreas de Beirut y otras zonas, murieron al menos 52 personas y más de 150 resultaron heridas, según un balance recogido por Reuters.

En paralelo, un dron impactó en la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre —territorio de soberanía británica en un Estado miembro de la UE—, con daños limitados y sin víctimas, según autoridades británicas. El ataque se produjo después de que el primer ministro Keir Starmer autorizara a Estados Unidos el uso de bases británicas para acciones “defensivas” contra misiles iraníes.

En el terreno político europeo, España reiteró que no permitirá que las bases de Rota y Morón se utilicen para ataques contra Irán. Tras esa decisión, varios aviones estadounidenses salieron de ambas instalaciones, de acuerdo con información citada por Reuters. El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, criticó en la red social X los gestos de agradecimiento de Teherán hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y cuestionó si eso sitúa a España “en el lado correcto de la historia”.

La Media Luna Roja iraní informó de al menos 555 muertos en Irán desde el inicio de los ataques del fin de semana.