Israel lanza una nueva oleada de ataques “en el corazón de Teherán” mientras Irán responde con misiles y drones

El presidente Donald Trump sostuvo que la campaña podría durar “cuatro semanas, o menos”, y aseguró que seguirá “hasta que” se cumplan los objetivos

Israel anunció en la madrugada del lunes una nueva oleada de ataques contra objetivos en Teherán, en el marco de una ofensiva conjunta con Estados Unidos iniciada el sábado y que, según reportes oficiales e informaciones en medios, ha abierto una escalada regional con bombardeos cruzados y ataques contra bases y aliados de Washington en el Golfo.

En un mensaje difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el ejército indicó que “la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Jefatura de Inteligencia, acaba de lanzar una nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen… en el corazón de Teherán”. Medios iraníes, entre ellos la agencia semioficial Tasnim, informaron de explosiones en la capital.

Los ataques se producen tras el bombardeo inicial del sábado atribuido a Estados Unidos e Israel. El episodio dejó más de 200 muertos, entre ellos el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Teherán ha respondido con oleadas de drones y misiles. EFE señala que en Israel han muerto al menos nueve personas, mientras que también se registraron ataques contra países de la región que albergan bases estadounidenses —entre ellos Kuwait, Baréin, Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos— con tres víctimas mortales en esos países. En paralelo, el Pentágono confirmó tres militares estadounidenses muertos en Kuwait y varios heridos, según la crónica aportada.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ejército estaba atacando “el corazón de Teherán con una intensidad cada vez mayor”, según el texto proporcionado. Un portavoz militar israelí citado en cobertura internacional describió la operación como una ofensiva dirigida contra mandos y capacidades estratégicas iraníes, en un conflicto que también está afectando la aviación comercial por cierres de espacio aéreo y cancelaciones en la región.

En Washington, el presidente Donald Trump sostuvo que la campaña podría durar “cuatro semanas, o menos”, y aseguró que seguirá “hasta que” se cumplan los objetivos. Mientras tanto, Irán anunció un esquema de conducción temporal del país tras la muerte de Jameneí y reiteró amenazas de represalia.