Hezbolá reanuda fuego transfronterizo y provoca bombardeos israelíes en Líbano

Hezbolá se atribuyó la operación y sostuvo que había disparado “misiles avanzados” y empleado drones contra un sistema de defensa antimisiles al sur de Haifa

Hezbolá lanzó durante la madrugada del lunes tres proyectiles hacia el norte de Israel, en lo que describió como una represalia por la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí, y provocó una respuesta aérea israelí con bombardeos en distintos puntos de Líbano, incluida el área de Beirut, según reportes y comunicados oficiales.

El ejército israelí informó que no hubo heridos ni daños por los proyectiles: uno fue interceptado y otros cayeron en zonas abiertas, mientras sonaron sirenas en comunidades del norte. El episodio fue presentado por medios locales como el primer lanzamiento reivindicado por Hezbolá desde el alto el fuego de noviembre de 2024, en un frente que, pese a la tregua, ha registrado ataques casi diarios atribuidos a Israel en territorio libanés.

Horas después, Israel ejecutó ataques aéreos sobre objetivos vinculados a Hezbolá en el sur de Beirut y otras áreas del país. Reuters describió los bombardeos como los más intensos sobre la capital libanesa desde la guerra de 2024, en un contexto de escalada regional tras los ataques contra Irán.

En un comunicado, Hezbolá se atribuyó la operación y sostuvo que había disparado “misiles avanzados” y empleado drones contra un sistema de defensa antimisiles al sur de Haifa. El grupo afirmó que se trataba de una “represalia” por la muerte de Jameneí y por “los repetidos ataques israelíes” en Líbano.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, advirtió que Hezbolá “pagará un alto precio” y sostuvo que el movimiento chií es “plenamente responsable” de cualquier escalada, según declaraciones difundidas por medios israelíes.

Desde Beirut, el primer ministro Nawaf Salam calificó el lanzamiento como un “acto irresponsable” que “pone en peligro la seguridad e integridad del Líbano” y “da a Israel pretextos” para continuar los ataques, mientras el presidente Joseph Aoun reiteró que la decisión de ir “a la guerra o a la paz” corresponde al Estado.