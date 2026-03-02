El petróleo salta y las bolsas caen mientras Irán amenaza el Estrecho de Ormuz y se frenan los envíos

Analistas del sector señalaron que el mercado está descontando el riesgo de una paralización prolongada del tráfico en el estrecho

Los precios del petróleo subieron con fuerza este lunes y los mercados bursátiles retrocedieron en Europa en medio de una nueva escalada regional, después de ataques a buques cerca del Estrecho de Ormuz y advertencias iraníes a la navegación en el corredor por el que transita alrededor de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas.

El Brent —referencia global— llegó a subir cerca de un 10% en las primeras operaciones, superando los US$82 por barril, antes de moderar parte de las ganancias. El gas natural también avanzó con fuerza en Europa, mientras el oro —activo refugio— repuntó ante el aumento de la aversión al riesgo.

En las bolsas, el FTSE 100 de Londres abrió a la baja y los principales índices de la zona euro registraron caídas mayores. El retroceso se concentró en aerolíneas y valores ligados a viajes, en un contexto de cierres y restricciones del espacio aéreo en parte de Oriente Próximo, mientras energía y defensa mostraron un mejor desempeño relativo.

El impacto inmediato se vio amplificado por señales de interrupción en el transporte marítimo. El centro UK Maritime Trade Operations (UKMTO) reportó que dos embarcaciones fueron alcanzadas y que un “proyectil desconocido” explotó en las proximidades de una tercera en el área.

Analistas del sector señalaron que el mercado está descontando el riesgo de una paralización prolongada del tráfico en el estrecho. Consultoras advirtieron que un cierre sostenido podría llevar el Brent hacia niveles de tres dígitos, aunque parte del flujo puede redirigirse mediante oleoductos en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

En ese contexto, la OPEP+ acordó un aumento “modesto” de la oferta —206.000 barriles diarios— a partir de abril, una medida que podría ser insuficiente si se materializan pérdidas relevantes por disrupciones en Ormuz.

Las navieras también comenzaron a reconfigurar rutas. Maersk informó que pausará futuros tránsitos “Trans-Suez” a través de Bab el-Mandeb y que desviará servicios alrededor del Cabo de Buena Esperanza por el deterioro de la seguridad, una decisión que anticipa mayores tiempos y costos logísticos.