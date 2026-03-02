Ascienden a 21.089 los afectados por las lluvias en Ecuador; ocho provincias bajo emergencia

Las precipitaciones han provocado daños en 784,3 hectáreas de cultivos, 21,6 kilómetros de vías y 13 puentes

La temporada invernal en Ecuador ha dejado 21.089 personas afectadas desde el 1 de enero de 2026, con tres fallecidos y 14 heridos, de acuerdo con el más reciente balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Las precipitaciones han provocado daños en 784,3 hectáreas de cultivos, 21,6 kilómetros de vías, 13 puentes, además de 82 bienes públicos y 60 privados. El informe señala que 11 puentes han quedado destruidos.

Entre los impactos asociados a la temporada, la SNGR reportó un aluvión en la provincia andina de Cotopaxi que causó la muerte de 94.000 truchas, además de otras 30.000 truchas y alevines por el efecto de las lluvias intensas.

Provincias más impactadas y tipo de eventos

Según el reporte, Guayas concentra el mayor número de personas afectadas (10.689), seguida por Esmeraldas (3.102), El Oro (2.360), Los Ríos (1.855) y Chimborazo (1.099).

En total, la SNGR contabiliza 1.146 eventos adversos por lluvias en las 24 provincias del país desde el inicio del año. Los eventos más recurrentes son deslizamientos (38,48%), inundaciones (33,86%), lluvias intensas (11,95%), seguidos por hundimientos, erosión hídrica, aluviones y vendavales, según el desglose oficial.

Alertas y respuesta oficial

La SNGR mantiene distintos niveles de alerta por la época lluviosa, con alerta roja en Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja, además de provincias en alerta naranja y amarilla, de acuerdo con el esquema vigente publicado por la entidad.

El viernes se declaró un estado de emergencia regional por 90 días en Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Chimborazo, El Oro, Los Ríos y Loja, como respuesta a los daños en población, red vial, infraestructura pública y medios de vida.