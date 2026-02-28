Uruguay aprueba prospección sísmica offshore para explorar petróleo y fija salvaguardas ambientales

El Ministerio de Ambiente de Uruguay firmó este viernes la autorización operativa para iniciar una campaña de prospección sísmica 3D en aguas jurisdiccionales, en el bloque offshore operado por Chevron, con un buque especializado ya posicionado para comenzar las maniobras y un cronograma previsto hasta fines de abril.

La habilitación incorpora un Plan de Gestión Ambiental (PGA) que condiciona el trabajo a medidas de mitigación y monitoreo, con foco en la protección de mamíferos marinos y en la compatibilización con la pesca comercial. Entre las exigencias se incluyen monitoreos acústicos continuos para verificar niveles de ruido submarino y la presencia obligatoria de observadores especializados en fauna marina a bordo, además de la supervisión del propio Ministerio.

Según los lineamientos divulgados por el Poder Ejecutivo, se establecen distancias de resguardo y la obligación de interrumpir la actividad ante la aparición de ballenas, delfines u otras especies sensibles, junto con medidas ampliadas para el cuidado de lobos marinos y tortugas, entre otros. “Estamos comprometidos con la protección de la biodiversidad marina”, afirmó el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, al presentar el marco regulatorio aplicado a este tipo de campañas.

En relación con el impacto sobre la actividad pesquera, la resolución prevé un esquema de compensaciones económicas si se comprueba una disminución en la captura durante el período operativo, y obliga a monitorear el efecto de las ondas sonoras sobre el ahuyentamiento temporal de peces de interés comercial o sobre huevos y larvas.

El acto administrativo también sujeta la continuidad de la campaña a reportes periódicos de desempeño y otorga a la autoridad ambiental la potestad de exigir ajustes técnicos, aplicar sanciones o revocar la autorización ante incumplimientos, de acuerdo con el detalle publicado por la prensa local.

La decisión llega en medio de cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y costeras que han impulsado acciones judiciales y movilizaciones contra la prospección sísmica. En el plano institucional, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) promovió un recurso para frenar las tareas, pero la Justicia no lo admitió y el organismo apeló el fallo, informó Búsqueda.

Uruguay viene desarrollando exploración offshore desde hace más de una década, pero el gobierno sostiene que la diferencia actual es el nivel de exigencias ambientales. “La prospección sísmica no es lo nuevo. Lo nuevo es el nivel de exigencias y garantías ambientales”, señaló Ortuño.