Israel afirma que el líder supremo iraní Ali Jameneí murió en bombardeos

El primer ministro Benjamín Netanyahu también declaró que existían “crecientes señales” de que Jameneí había muerto.

Israel dio por muerto este sábado al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, tras una ola de bombardeos sobre territorio iraní. Un funcionario israelí, citado bajo condición de anonimato por medios locales, sostuvo que “su cadáver ha sido hallado”. El primer ministro Benjamín Netanyahu también declaró que existían “crecientes señales” de que Jameneí había muerto.

De acuerdo con Reuters, Israel y Estados Unidos lanzaron una operación militar de gran escala contra objetivos en Irán, en lo que supone una escalada mayor en el conflicto. En esa misma cobertura, funcionarios israelíes afirmaron que Jameneí murió durante la ofensiva y que su cuerpo fue recuperado, una afirmación que no contaba de inmediato con confirmación pública independiente desde Teherán.

Los ataques, iniciados a primera hora del día, alcanzaron amplias zonas del país. La Media Luna Roja iraní informó de un balance preliminar de al menos 201 muertos y 747 heridos, con impactos en 24 de las 31 provincias iraníes, según cifras divulgadas por medios iraníes.

En el plano militar, tres fuentes —dos familiarizadas con la operación israelí y otra de la región— indicaron que el ministro de Defensa iraní, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, “se cree” que murieron en los ataques.

Como respuesta, Irán lanzó oleadas de misiles y drones contra Israel y atacó instalaciones militares estadounidenses en varios países del Golfo, según reportes recogidos por Reuters. Londres, por su parte, emitió alertas urgentes para que ciudadanos británicos en Bahréin, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos se resguarden, ante información sobre impactos de misiles en la región.

El Gobierno iraní justificó su reacción en una comunicación dirigida a Naciones Unidas, donde alegó su base legal para actuar “en defensa propia”, en un contexto de creciente presión diplomática y advertencias internacionales por el riesgo de expansión del conflicto.