Flávio Bolsonaro empata con Lula en un eventual balotaje, según sondeo

El sondeo sitúa a Flávio Bolsonaro con 46,3% y a Lula con 46,2% en un eventual balotaje, una diferencia dentro del margen de error

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro aparecen prácticamente empatados en una simulación de segunda vuelta para las elecciones de octubre, según una encuesta de AtlasIntel realizada para Bloomberg News, la primera que registra un escenario de paridad entre ambos.

El sondeo sitúa a Flávio Bolsonaro con 46,3% y a Lula con 46,2% en un eventual balotaje, una diferencia dentro del margen de error. La encuesta entrevistó a 4.986 personas entre el 19 y el 24 de febrero y reportó un margen de error de 1 punto porcentual.

En la primera vuelta simulada, Lula mantendría la delantera frente a Flávio Bolsonaro, aunque con una brecha más estrecha que en mediciones previas. La encuesta también sugiere niveles elevados de rechazo hacia ambos, un factor que suele estrechar el espacio de crecimiento en un escenario polarizado y vuelve determinante la captación de indecisos en la recta final.

Flávio Bolsonaro celebró el resultado en redes sociales y enmarcó la disputa como el inicio de una “lucha” para “rescatar Brasil”, según declaraciones citadas por la prensa. El senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro —quien sigue fuera de competencia electoral directa por sus causas judiciales, de acuerdo con el contexto recogido por medios internacionales—, busca consolidarse como principal opción de la derecha a siete meses de los comicios.

El avance del nombre Bolsonaro coincide con una etapa de intensa actividad externa del presidente brasileño. En los últimos meses, Lula multiplicó contactos y viajes para ampliar alianzas y acuerdos comerciales, mientras en el plano interno enfrenta presión por la economía y por investigaciones parlamentarias en torno a presunto fraude en el sistema previsional. Según reportes de prensa, una comisión legislativa aprobó medidas para examinar movimientos bancarios y fiscales vinculados a uno de los hijos del mandatario, en el marco de esa pesquisa.

Brasil celebrará en octubre elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores. En el sistema brasileño, si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos en primera vuelta, los dos más votados pasan a una segunda ronda, un desenlace frecuente desde 2002.