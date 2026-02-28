EE.UU. e Israel lanzan ataques “masivos” contra Irán y Teherán anuncia represalias

El Pentágono denominó la ofensiva “OPERATION EPIC FURY”, y un funcionario dijo que se espera que los ataques se extiendan durante varios días.





Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado ataques contra Irán, en una escalada que reabre un conflicto regional y golpea los esfuerzos diplomáticos en torno al programa nuclear iraní. Explosiones fueron reportadas en Teherán, mientras Israel declaró medidas de emergencia y cerró su espacio aéreo.

El presidente Donald Trump confirmó el inicio de “operaciones de combate” y dijo que la campaña busca destruir capacidades militares iraníes y evitar que Teherán obtenga un arma nuclear. En un mensaje en video difundido en Truth Social, advirtió que podría haber bajas estadounidenses: “Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse… pero lo hacemos por el futuro”.

El Pentágono denominó la ofensiva “OPERATION EPIC FURY”, y un funcionario estadounidense citado por Reuters dijo que se espera que los ataques se extiendan durante varios días.

De acuerdo con un alto funcionario israelí y fuentes citadas por Reuters, la primera oleada estuvo dirigida principalmente contra dirigentes iraníes. Un funcionario israelí afirmó que entre los objetivos estaban el líder supremo, Ali Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian, aunque el resultado de esos ataques no estaba claro; una fuente indicó que Jamenei había sido trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán.

Irán respondió anunciando el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y advirtió que las bases e intereses de Estados Unidos en la región están “al alcance” de sus fuerzas, según declaraciones recogidas por Reuters. Bahréin informó de un ataque con misiles contra un centro de apoyo de la Quinta Flota estadounidense, y testigos reportaron explosiones también en Abu Dabi y otros puntos del Golfo; Qatar dijo haber interceptado misiles que lo apuntaban.

En su mensaje, Trump instó a los iraníes a “tomar el control” de su Gobierno cuando termine la ofensiva. En la misma línea, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que el ataque conjunto “creará las condiciones” para que “el valiente pueblo iraní” tome su destino en sus manos y llame a “remover el yugo de la tiranía”.

Las autoridades no habían informado de un balance verificable de víctimas o daños a primera hora, mientras aumentaba la incertidumbre sobre la duración de la operación y el alcance de la respuesta iraní.