Avión militar con dinero del banco central se estrella en Bolivia; intentan saquear billetes

Testigos describieron una secuencia en la que el avión golpeó múltiples vehículos antes de detenerse.

Un avión militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sufrió un accidente este viernes por la tarde en El Alto, ciudad contigua a La Paz, dejando al menos 15 muertos, según un balance preliminar atribuido a los bomberos. La aeronave terminó fuera de pista y se deslizó por una avenida, impactando a vehículos y generando escenas de caos cuando vecinos intentaron recoger fajos de dinero esparcidos en el lugar.

El comandante nacional de Bomberos, Pavel Tovar, dijo que el siniestro dejó 15 fallecidos entre las personas afectadas en tierra, después de que el avión arrastrara varios vehículos en un recorrido de más de un kilómetro. El Hospital del Norte de El Alto informó de 10 heridos, ocho de ellos en estado crítico, de acuerdo con reportes locales.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a la aeronave sin una de sus alas y restos del fuselaje sobre la vía, además de automóviles y transporte público severamente dañados. Testigos describieron una secuencia en la que el avión golpeó múltiples vehículos antes de detenerse.

BREAKING: A Bolivian Air Force Hercules aircraft crashed on an avenue in the city of El Alto, located near Bolivia’s capital, La Paz. pic.twitter.com/vu404TATwP — World Source News (@Worldsource24) February 27, 2026

Las autoridades aeronáuticas indicaron que el incidente ocurrió alrededor de las 18:00, hora local, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto. El director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Antonio Fanola, sostuvo que el avión se salió de la pista tras aterrizar. “No cayó”, señaló en declaraciones difundidas por la cadena Unitel, al describir el evento como una excursión de pista en un contexto de condiciones meteorológicas adversas.

Uno de los elementos que más tensión generó fue la presencia de dinero en efectivo disperso en la zona. Medios locales informaron que el avión transportaba remesas destinadas al Banco Central de Bolivia. Decenas de personas rebasaron el cordón de seguridad para recoger billetes, pese al riesgo de incendio o explosión tras el impacto. La Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, aunque grupos de vecinos regresaron posteriormente al área, complicando las labores de emergencia y el aseguramiento del perímetro.

El Ministerio de Defensa confirmó a la AFP que se produjo el accidente, mientras avanzaban las verificaciones sobre víctimas y causas. En paralelo, la investigación oficial quedó en manos de instancias aeronáuticas y de seguridad, que deberán precisar si el factor determinante fue el clima, una falla técnica o una combinación de ambos.

Como medida inmediata, se suspendieron los vuelos desde y hacia La Paz, según informaron autoridades aeroportuarias, mientras se realizaban trabajos de respuesta y evaluación de daños en el entorno de la terminal.