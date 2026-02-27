Trump sugiere una “toma amistosa” de Cuba y afirma que hay conversaciones con La Habana

“Tal vez podamos emprender una toma amistosa de Cuba”, dijo Trump a periodistas al salir de la Casa Blanca, en comentarios en los que también señaló que Marco Rubio está gestionando los contactos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su Gobierno mantiene conversaciones con Cuba y sugirió que el proceso podría derivar en una eventual “toma amistosa” de la isla, al describir a La Habana como inmersa en una crisis económica y de suministros.

“Tal vez podamos emprender una toma amistosa de Cuba”, dijo Trump a periodistas al salir de la Casa Blanca rumbo a Texas, en comentarios en los que también señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, está gestionando los contactos “a un nivel muy alto”, según Reuters.

Las declaraciones se produjeron en un momento de tensión bilateral tras un incidente marítimo en aguas cubanas a comienzos de semana. El Gobierno de Cuba sostuvo que una lancha rápida registrada en Florida, con 10 personas a bordo, habría intentado infiltrarse en el país y que se produjo un intercambio de disparos con fuerzas cubanas; cuatro tripulantes murieron y seis resultaron heridos, de acuerdo con un reporte de Associated Press.

Trump vinculó el escenario a un posible componente económico y político interno: afirmó que un eventual entendimiento podría resultar “muy positivo” para exiliados cubanos en Estados Unidos que desean regresar a la isla, un electorado relevante en Florida. Reuters indicó que el mandatario insistió en que Cuba “no tiene dinero” y atraviesa “muchos problemas”, y que estaría buscando ayuda.

En paralelo, Washington ha endurecido su presión energética sobre Cuba. La Casa Blanca publicó el 29 de enero una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y habilita medidas comerciales vinculadas al suministro de petróleo desde terceros países, en un enfoque que la administración presenta como parte de su política de seguridad nacional.

La Habana no ha confirmado públicamente el contenido ni el alcance de conversaciones directas con la administración Trump. El episodio de la lancha y las nuevas declaraciones del presidente añaden incertidumbre sobre la evolución inmediata del vínculo bilateral, en un contexto en el que Cuba enfrenta restricciones de combustible y un deterioro económico prolongado.