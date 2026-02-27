La Comisión Europea anuncia la aplicación provisional del tramo comercial del acuerdo UE-Mercosur

“Ya dije antes que, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos… Sobre esa base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional”, afirmó Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, tras la ratificación parlamentaria en Argentina y Uruguay. La decisión permite activar compromisos comerciales antes de la conclusión formal del tratado, que seguirá pendiente del consentimiento del Parlamento Europeo.

“Ya dije antes que, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos… Sobre esa base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional”, afirmó Von der Leyen, según la transcripción difundida por medios europeos y agencias. La jefa del Ejecutivo comunitario subrayó que ese paso “es, por su propia naturaleza, provisional” y que el acuerdo “solo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento”.

El acuerdo fue firmado el 17 de enero en Asunción, tras un proceso de negociación de alrededor de 25 años. Según el diseño general del pacto, la liberalización arancelaria sería gradual y abarcaría la mayor parte del comercio bilateral.

El factor judicial: consulta al TJUE y margen para avanzar

El anuncio llega mientras el Parlamento Europeo mantiene abierta una revisión jurídica: el 21 de enero, la Eurocámara decidió solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un dictamen sobre la conformidad del acuerdo con los tratados de la UE. Esa solicitud puede demorar la ratificación definitiva, pero no impide que la Comisión active una aplicación provisional si cuenta con base legal del Consejo y limita el alcance a competencias comunitarias.

En paralelo, el Consejo de la UE había facultado a la Comisión a proceder con la aplicación provisional una vez que al menos un país del Mercosur completara su ratificación interna, según explicó Von der Leyen al justificar el “primer movimiento” de Argentina y Uruguay.

Ratificaciones en el Cono Sur y próximos pasos

Argentina y Uruguay aprobaron el texto esta semana con amplias mayorías, convirtiéndose en los primeros miembros fundadores del Mercosur en completar el trámite legislativo. Brasil y Paraguay, los otros socios fundadores, se preparan para avanzar con sus procesos en las próximas semanas.

La lógica práctica de la aplicación provisional, tal como viene siendo discutida en Bruselas, es que la activación pueda operar de manera bilateral entre la UE y cada país del Mercosur que ya haya ratificado, sin esperar necesariamente a los demás para iniciar el uso de preferencias comerciales, siempre dentro del marco definido por la UE.

Un acuerdo con apoyos y resistencias en Europa

La decisión reabre un debate político sensible dentro de la UE, donde sectores agrícolas y ambientales han cuestionado el impacto del acuerdo. Al mismo tiempo, gobiernos y autoridades comunitarias lo han presentado como un instrumento estratégico para ampliar mercados y reforzar cadenas de suministro en un contexto de tensiones comerciales globales.

Von der Leyen señaló que la Comisión continuará trabajando con las instituciones europeas, los Estados miembros y “las partes interesadas” para asegurar un proceso “fluido y transparente” hacia el consentimiento final del Parlamento Europeo.