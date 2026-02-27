Falklands, inflación anual en 2025 alcanzó 2,1% impulsado por alimentos y tarifas de teléfonos fijos

FIG alega que el mayor precio de alimentos es reflejo de lo que sucede en Reino Unido y contribuyó con 0.5 puntos porecentuales en el cálculo anual. (Foto Supermercado Chandlery)

La inflación en la capital de las Islas Falkland, Stanley, se elevó suavmente durante el último trimestre del 2025, impulsado por los precios de alimentos y de las tarifas de teléfonos fijos.

El último Indice de Precios Minoristaa, (RPI) publicado para la Comisión Permanente de Finanzas, en Stanley, (único centro urbano de las Islas) muestra que los precios se incrementaron 0.2% entre fin de setiembre y fin de diciembre 2025.

Durante el año la inflación se mantuvo en 2.1%.

El RPI mide el cambio promedio en el costo diario de bienes y servicios, todo desde alimentos y combustibles a vestimenta, cuidado de niños y los paquetes de internet. El índice totalizador ahora se ubica en 126,26, lo cual significa que los precios están a groso modo un 26% mas altos que el año base que se toma para la comparación.

Si bien el aumento en el trimestre fue modesto, el detalle de rubros indica algunas claras presiones dentro de los presupuestos de los hogares.

En efecto el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas fueron la mayor contribución a la inflación trimestral, sumándole un 0.4 de puntos porcentuales.

El gobierno de las Islas, FIG, afirma que esto refleja la inflación de precios en los alimentos en el Reino Unido durante el año pasado y que se contagion hacia las Islas.

Sobre una base anual, los alimentos contribuyeron 0.5 puntos porcentuales al 2,1% de la inflacion anual.

Artículos como pollo, salchichas, manzanas, carne porcina, jamón y jugo de frutas estuvieron entre los precios que mayor presionaron al alza.

Asimismo la tarifa de los teléfonos fijos también tuvieron un marcado impacto, contribuyendo con 0.3 puntos porecentuales a la inflación del trimestre.

Aunque esto resulto en parte contenido por los cambios introducidos por Sure y sus costos menores en los paquetes de banda ancha. Nuevos paquetes con internet ilimitado han sido introducidos, y si bien los precios de internet aumentaron en octubre, los paquetes con precios mayores por mb, están siendo eliminados.

Los jerarcas del gobierno, FIG, esperan que una vez desaparezcan por completo durante el 2026, lo seguro es que habrá una tendencia a la baja en el rubro del porcentaje correspondiente a las comunicaciones.

Igualmente combustible y energía una vez más han tenido un efecto contemporizador sobre la inflación anual.

Durante los doce meses del 2025, combustible y energía registraron un cambio porcentual negativo de menos 0.9, reflejando caídas en valores del keroseno y del diésel.

Los precios del diésel en particular han continuado a ejercer un efecto deflacionario dentro de la categoría de transporte, si bien la disponibilidad de vehículos de segunda mano en el trimestre analizado, también jugaron un papel en los costos del transporte.

Los jerarcas de FIG, resaltan que los precios de combustibles cayeron pronunciadamente entre principios del 2024 y mediados del 2025, contribuyendo para ayudar a mantener la inflación anual a raya.

Sin embargo a partir de entonces los precios de han estabilizado o aumentado en algo. Pero si la tendencia continúa, el impacto deflacionario de combustibles se espera comience a disiparse a partir del tercer trimestre del año en curso.