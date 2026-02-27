Falklands, crea comisión selecta para transparentar elaboración del presupuesto

Correspondió al legislador MLA Jack Ford hacer una exposición sobre la situación financiera del gobierno e iniciativas para afrontar el déficit operativo (Foto FITV)

A partir de una moción presentada por el Secretario de Finanzas de las Islas Falkland, Pat Clunie, la Asamblea Legislativa acordó el 26 de febrero próximo pasado, el establecimiento de una Comisión Selecta que se encargará de deliberar sobre el presupuesto 2026/27.

Como parte de la moción también se consintió que “parte, o partes de las reuniones, y deliberaciones, puedan realizarse con público presente, tal cual lo determine la propia Comisión”.

Previamente la Asamblea Legislativa, MLA Jack Ford delineó la situación financiera actual del gobierno, al igual que puso al día los principios presupuestales a regir, y los esfuerzos que se están tomando para reducir un déficit fiscal estimado en £55millones.

El legislador MLA Jack Ford reconoció que la reciente elección envió “un claro mensaje en favor del cambio,” el cual alimentó la decisión de poner al día los principios de elaboración presupuestal que fueran aprobados en enero pasado.

Ellos incluyen, vivir de acuerdo a los medios disponibles; suministrar un nivel apropiado de financiamiento para mantener servicios públicos eficientes y de costos con resultados efectivos; dar prioridad a inversiones en infraestructura critica nacional; alentar desarrollo económico sustentable y alcanzable; y dentro de nuestros medios financieros pugnar por mejorar la equidad e igualdad sociales.

Tras la presentación de MLA Ford, su colega MLA Roger Spink hizo votos para que los legisladores “tengan mayor éxito que, quizá tuviera la anterior Asamblea, en afrontar esos desafíos y las difíciles situaciones que tendremos que encarar en los meses por delante”.

Varios de los nuevos legisladores han sido especialmente críticos de sus antecesores en el manejo de las cuentas públicas y del presupuesto, al igual que de algunos jerarcas del gobierno que no actuaron o intervinieron para impedir el deterioro de la situación financiera de la tesorería de las Islas.

El manejo dispendioso de los fondos públicos pegó fuerte en el electorado de las Islas, cuando entre otras cosas se estableció que habría déficit en las cuentas del presupuesto del gobierno y por tanto tampoco potencialmente no se dispondría de reservas estratégicas en volumen suficiente como para poder afrontar importaciones de dos a tres meses.

Igualmente el lanzamiento de un plan de inversiones necesarias para la infraestructura de las Islas, pero que fueron más allá de las posibilidades financieras de las Islas en ese momento y de debió recurrir a préstamos del mercado internacional.