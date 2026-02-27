Embajador de EE.UU. en Israel insta al personal a salir “HOY” ante riesgos de seguridad

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, instó al personal de la embajada y a sus familiares que deseen abandonar el país a que lo hagan “HOY”, según un correo electrónico cuyo contenido fue divulgado por medios estadounidenses e israelíes.

El mensaje trascendió pocas horas después de que la Embajada de EE.UU. en Jerusalén anunciara que Washington autorizó la salida voluntaria de personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares, citando “riesgos de seguridad” en un contexto de creciente tensión regional.

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.



In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026

De acuerdo con esos reportes, el correo fue enviado a las 10:24 de la mañana (hora local) y recomendaba buscar “un vuelo desde el Aeropuerto Ben-Gurión a cualquier destino” disponible, ante la posibilidad de una fuerte demanda de pasajes y la incertidumbre sobre la continuidad de los vuelos en los próximos días. “Quienes deseen salir deberían hacerlo HOY”, señalaba el mensaje, según las citas publicadas.

La decisión, añadieron las mismas fuentes, fue precedida por reuniones y llamadas durante la noche con participación del Departamento de Estado, con el foco puesto en la seguridad del personal diplomático.

El episodio coincide con movimientos militares estadounidenses en la zona. Medios israelíes informaron que el portaaviones USS Gerald R. Ford tenía prevista su llegada a la costa israelí este viernes, en el marco de un despliegue regional.

En paralelo, Estados Unidos e Irán concluyeron esta semana una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní en Ginebra, sin acuerdo final pero con señales de avance y nuevas reuniones previstas para la semana próxima, según el mediador omaní y reportes de prensa internacional.