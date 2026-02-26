Los presidentes mejor y peor valorados de Latinoamérica en una nueva encuesta

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lidera el ranking de mandatarios latinoamericanos con mejor imagen en febrero de 2026, de acuerdo con un sondeo regional de la firma argentina CB Consultora Opinión Pública. Bukele registra 72,6% de aprobación y 24,8% de desaprobación.

En el segundo lugar aparece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 68,5% de imagen positiva y 29,9% de rechazo. El tercer puesto lo ocupa el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con 62,1% de apoyo y 35,1% de desaprobación, un resultado que el relevamiento describe como uno de los datos más llamativos del mes por el contexto político interno nicaragüense.

En el otro extremo del ranking figura la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con 23,7% de imagen positiva y 72,7% negativa, según la medición. Rodríguez asumió el 5 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, en un giro político que ha tenido impacto regional y que coincidió con medidas internas como la aprobación de una ley de amnistía en febrero.

En la parte alta del listado también aparecen el presidente de República Dominicana, Luis Abinader (54,8% positiva; 41,1% negativa), y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (53,2% positiva; 43,3% negativa).

En la franja media, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, figura con 49,2% de imagen positiva y 47,5% negativa. El presidente de Argentina, Javier Milei, se ubica con 46,8% de apoyo y 51,7% de rechazo, luego de haber encabezado una medición regional previa, según el mismo seguimiento de la consultora.

Más abajo aparecen, entre otros, Gabriel Boric (Chile), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), este último con 40,7% de favorabilidad y 56,5% de desaprobación.

La encuesta fue realizada entre el 10 y el 15 de febrero en 18 países, con una muestra total de 22.487 personas; por país, las muestras oscilaron entre 2.004 y 2.630 entrevistados, con 95% de confianza y un margen de error aproximado de ±1,9 a ±2,2 puntos, según la ficha técnica difundida con los resultados.