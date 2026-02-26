Fiscal de Venezuela Saab renuncia y asume interinamente como defensor del pueblo

Human Rights Watch afirmó que Saab tuvo un “papel protagónico” en la persecución de críticos y opositores y consideró que su nombramiento como defensor del pueblo es un revés para las víctimas

CARACAS — La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aceptó el miércoles 25 de febrero la renuncia del fiscal general Tarek William Saab y la del defensor del pueblo Alfredo Ruiz, y designó de inmediato reemplazos temporales: Saab asumirá como defensor del pueblo interino y el abogado Larry Devoe quedó como fiscal general encargado.

La secretaria del Parlamento, María Alejandra Hernández, informó en sesión que el Legislativo recibió comunicaciones dirigidas al presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, firmadas por Saab y Ruiz. Tras ello, se aprobó la juramentación de los funcionarios “encargados” mientras se activa el proceso para nombramientos definitivos.

En la carta de renuncia leída ante el hemiciclo, Saab sostuvo que ejerció el cargo “con integridad y honor” y en un contexto de “desafío excepcional”, reivindicando que el Ministerio Público cumplió un rol “constitucional” en la preservación de la paz y la protección de los derechos humanos. Saab no precisó públicamente los motivos de su dimisión.

Críticas y contexto de la amnistía

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado el desempeño de Saab al frente de la Fiscalía. Human Rights Watch, por ejemplo, afirmó que tuvo un “papel protagónico” en la persecución de críticos y opositores y consideró que su nombramiento como defensor del pueblo es un revés para las víctimas.

Los cambios se producen en medio de una reconfiguración institucional tras la aprobación reciente de una ley de amnistía. En una entrevista con Reuters este mes, Saab dijo esperar que esa norma garantice un país “100% pacificado” y sostuvo que los detenidos “no” son presos políticos: “Los llamo prisioneros, no les doy ninguna etiqueta adicional”.

La ONG Foro Penal, que monitorea detenciones por motivos políticos, valoró la amnistía como un paso “positivo”, pero advirtió que su diseño deja casos por fuera y que el “aparato represivo” seguiría intacto si no hay cambios estructurales.

Devoe, identificado por el Parlamento como un abogado especializado en derechos humanos, se desempeñaba como responsable del Consejo Nacional de Derechos Humanos y quedará al frente del Ministerio Público de forma provisional mientras se conforman comisiones para escoger autoridades permanentes.