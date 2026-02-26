Cuba denuncia infiltración armada desde EE UU tras tiroteo en sus aguas

Las autoridades cubanas informaron que se incautaron “fusiles de asalto, armas cortas” y artefactos explosivos de fabricación artesanal (incluidos cócteles molotov)

Cuba afirmó este jueves que los ocupantes de una lancha rápida civil procedente de Estados Unidos intentaban realizar “una infiltración con fines terroristas” cuando fueron interceptados en aguas territoriales, en un incidente que dejó cuatro muertos y seis heridos entre los tripulantes, además de un oficial cubano lesionado.

Según el Ministerio del Interior (Minint), la embarcación —con matrícula de Florida FL7726SH— fue detectada el miércoles cerca de Cayo Falcones, en el municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara. La versión oficial sostiene que una patrullera con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras se aproximó para identificarla y que “desde la lancha infractora se abrió fuego”, lo que motivó la respuesta armada de la unidad cubana.

Las autoridades cubanas informaron que se incautaron “fusiles de asalto, armas cortas” y artefactos explosivos de fabricación artesanal (incluidos cócteles molotov), así como chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

El Minint indicó que los seis heridos son cubanos residentes en Estados Unidos e identificó entre ellos a Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, a quienes sitúa en listados vinculados a causas por terrorismo. También mencionó como heridos a Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

Entre los fallecidos, Cuba identificó a Michel Ortega Casanova; las identidades de otras tres víctimas seguían bajo investigación, según las autoridades.

La Habana añadió que detuvo en territorio cubano a Duniel Hernández Santos, a quien describió como enviado desde Estados Unidos para “garantizar la recepción” de la infiltración armada y que, de acuerdo con el comunicado, habría confesado su participación.

En Washington, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el episodio “no fue una operación” de su gobierno y que Estados Unidos buscará verificar los hechos de manera independiente. Rubio calificó el tiroteo en mar abierto como “altamente inusual” y señaló que participan agencias como el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera.

El incidente se produce en un contexto de tensiones bilaterales y después de reportes previos de episodios similares en los últimos años, a menudo vinculados a salidas irregulares desde la isla. Cuba aseguró que las pesquisas siguen abiertas para esclarecer completamente lo ocurrido.