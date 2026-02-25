Trump pronuncia el Estado de la Unión más largo registrado, en un clima de polarización y bajo escrutinio por aranceles

Trump defendió su enfoque económico y volvió a presentar los aranceles como eje de su política industrial y comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el martes 24 de febrero de 2026 el discurso sobre el Estado de la Unión más extenso del que se tenga registro, con una intervención de 108 minutos ante una sesión conjunta del Congreso, en medio de una fuerte tensión partidaria y a nueve meses de las elecciones de medio mandato.

La noche estuvo marcada por protestas puntuales dentro del hemiciclo y ausencias de legisladores demócratas. El representante Al Green (demócrata por Texas) fue retirado de la Cámara a los pocos minutos de iniciado el discurso tras exhibir un cartel que decía: “BLACK PEOPLE AREN’T APES!” (La gente negra no son monos), en referencia a un video racista difundido semanas atrás desde la cuenta del presidente y luego eliminado.

Aranceles y agenda económica tras el revés judicial

Trump defendió su enfoque económico y volvió a presentar los aranceles como eje de su política industrial y comercial, días después de un fallo del Tribunal Supremo que limitó la base legal usada por la Casa Blanca para imponer parte de sus tarifas globales. El fallo sostuvo, entre otros puntos, que la ley citada por el Ejecutivo “no autoriza al Presidente a imponer aranceles”.

En paralelo, nuevas tarifas “base” comenzaron a aplicarse mientras la administración busca rediseñar el andamiaje jurídico y político de su agenda comercial.

Medios internacionales y verificadores cuestionaron varios pasajes del discurso, especialmente sobre costos de los aranceles, precios y seguridad, en un contexto de popularidad baja según mediciones citadas por la prensa.

Inmigración, fraude y choque político

Trump centró buena parte de su mensaje en inmigración y orden interno. El episodio de Al Green se convirtió en el primer gran momento de fricción de la noche y reflejó el nivel de confrontación entre bancadas, con demócratas que optaron por gestos de protesta y republicanos que cerraron filas alrededor del presidente.

Segmento internacional: Venezuela, México e Irán

En la parte de política exterior, el presidente destacó una operación vinculada a Venezuela y condecoró públicamente a un militar con el máximo reconocimiento: el jefe de suboficiales Eric Slover recibió la Medalla de Honor por su actuación en un operativo que, según la Casa Blanca y la cobertura de AP, culminó con la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

Trump también mencionó la muerte del capo mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida el fin de semana en una operación militar en México, un hecho reportado por agencias internacionales y que derivó en episodios de violencia posterior en varios puntos del país.

Sobre Irán, reiteró su línea de disuasión frente al programa nuclear, dentro de un tramo más amplio en el que afirmó buscar “paz” pero mantener capacidad de respuesta ante amenazas.