Speaker del Parlamento británico alertó a la policía por presunta fuga de Mandelson

La policía habría recibido indicios sobre una posible salida hacia las Islas Vírgenes Británicas, un territorio británico en el Caribe, extremo que la defensa niega.

El presidente de la Cámara de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle, afirmó este miércoles que remitió “de buena fe” a la Policía Metropolitana información que consideró relevante sobre un presunto plan de huida del exministro laborista Peter Mandelson, en el marco de una investigación por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Mandelson fue detenido el lunes por agentes de la Metropolitan Police (Met) bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público, tras denuncias de que, cuando era ministro de Comercio, habría compartido información sensible del Gobierno con Epstein, condenado por delitos sexuales. Según el relato difundido por su defensa, la detención se produjo pese a que existía una cita para una entrevista voluntaria en marzo.

En una declaración ante los Comunes, Hoyle señaló que los diputados conocían los comentarios publicados sobre el arresto. “Para evitar cualquier especulación inexacta, me gustaría confirmar que, tras recibir la información que consideré relevante, la transmití a la Policía Metropolitana de buena fe, como es mi deber y responsabilidad”, dijo. Añadió que, al tratarse de una investigación en curso, no era apropiado hacer más comentarios.

La defensa niega intención de salir del país

El bufete Mishcon de Reya, que representa a Mandelson, sostuvo que la Met lo arrestó por “presunciones sin fundamento” de que estaba preparándose para dejar el Reino Unido y fijar residencia permanente en el extranjero. Mandelson fue puesto en libertad condicional horas después de su detención, a la espera de que la investigación avance.

Próximos pasos

De acuerdo con el procedimiento habitual, Mandelson podría ser requerido nuevamente para presentarse ante la policía si se formulan cargos formales. La investigación permanece abierta y las autoridades no han detallado públicamente las evidencias que sustentan las sospechas.