Petro estampa su firma en planilla para impulsar una Asamblea Constituyente en Colombia

Petro viene presentando la Constituyente como un eje de campaña y de gobernabilidad para lo que resta de su mandato

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este martes una de las planillas oficiales con las que un comité ciudadano afín a la izquierda inició la recolección de apoyos para impulsar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El gesto ocurrió durante un Consejo de Ministros transmitido en directo por los canales y redes sociales de la Presidencia, a 12 días de las elecciones legislativas.

Según el relato difundido por la propia Presidencia, Petro pidió firmar primero. “Yo quiero poner la primera firma”, dijo el mandatario cuando uno de sus ministros llevó los formularios. En un mensaje institucional, la Casa de Nariño indicó: “Durante el Consejo de Ministros, el Presidente @petrogustavo y el gabinete firmaron la solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”.

Un miembro del Gabinete, citado por medios locales, sostuvo que “no fue una instrucción del presidente” y que se trató de un “acto espontáneo” del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en un momento de distensión dentro de una reunión de casi tres horas. En lo formal, la iniciativa ya cuenta con aval para recolectar firmas y deberá superar los dos millones de apoyos válidos para avanzar.

En términos políticos, Petro viene presentando la Constituyente como un eje de campaña y de gobernabilidad para lo que resta de su mandato. Aunque ha defendido reiteradamente la Constitución de 1991, el presidente ha dicho que busca “profundizar” lo definido entonces y ha vinculado la viabilidad del proceso al resultado de las legislativas del 8 de marzo, dado que el Congreso electo será el que pueda permitir o frenar la convocatoria.

Petro también ha utilizado el tema como una bandera contra la clase política tradicional. En diciembre, tras el rechazo parlamentario a una reforma tributaria, afirmó: “El país debe decidir si sigue bajo un tipo de congresistas tan parásitos que condenarán a sus hijos o decide cambiar su Congreso”. También escribió que el objetivo debía ser “desatar el poder constituyente” y “aislar la mafia política”, y señaló que planea radicar un proyecto de ley ante el próximo Congreso, el 20 de julio, en un acto público y con la espada de Bolívar.

Además de Petro, firmaron la planilla ministros de Hacienda, Comercio, Cultura, Minas, Educación y Vivienda, y altos funcionarios de Presidencia, según el mismo reporte. No lo hizo el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, recientemente posesionado. La recolección de apoyos continuará durante la recta final hacia las legislativas y durante la campaña presidencial, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo.