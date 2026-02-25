Las lluvias provocan al menos 28 muertos y decenas de desaparecidos en Minas Gerais, Brasil

Las autoridades señalaron que el episodio combinó lluvias intensas en pocas horas con suelos saturados por precipitaciones previas

Fuertes lluvias y deslizamientos de tierra en el sureste de Brasil dejaron al menos 28 muertos y más de 40 personas desaparecidas, principalmente en el estado de Minas Gerais, según balances de autoridades locales y equipos de rescate.

La ciudad más golpeada fue Juiz de Fora, donde se concentraron la mayoría de las víctimas y se registraron numerosos derrumbes en áreas residenciales, con viviendas sepultadas por el lodo. En Ubá, a unos 100 kilómetros, también se confirmaron fallecidos y reportes de personas no localizadas.

La alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomão, decretó el estado de calamidad pública para agilizar recursos y asistencia, mientras bomberos y defensa civil continuaban las tareas de búsqueda. Equipos de emergencia trabajaban con cautela por el riesgo de nuevos deslizamientos y por el terreno inestable.

Las autoridades señalaron que el episodio combinó lluvias intensas en pocas horas con suelos saturados por precipitaciones previas. Juiz de Fora registró el febrero más lluvioso del que se tiene registro, con acumulados muy por encima del promedio mensual, lo que elevó el riesgo de inundaciones y colapsos en laderas.

En la ciudad, cientos de personas fueron evacuadas y trasladadas a refugios temporales, mientras se suspendieron clases y se reportaron interrupciones en el transporte y cortes de calles por anegamientos. El Instituto Nacional de Meteorología mantuvo alertas por nuevas lluvias en la región.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó condolencias y dijo que el gobierno federal apoyará a las comunidades afectadas, mientras fuerzas de seguridad y equipos de rescate reforzaban el despliegue en las zonas críticas.

Las muertes por temporales y deslizamientos se repiten en Brasil durante el verano austral, especialmente en áreas urbanas con ocupación en pendientes y drenajes insuficientes, y suelen dejar daños severos en viviendas e infraestructura.