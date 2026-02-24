Uruguay: Mujer que hurgaba en la basura en Montevideo halló un cohete militar; investigan su origen

Una mujer que se identificó como hurgadora encontró un cohete militar mientras revisaba una volqueta en el barrio Pocitos y dio aviso a la Policía, lo que activó un operativo en su domicilio en Nuevo París, al norte de la capital, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según el parte policial difundido por medios locales, la mujer recolectó varios objetos metálicos en Pocitos y los trasladó a su casa para clasificarlos. Ya en el domicilio, advirtió que uno de los elementos “presentaba características similares a un cohete metálico” y alertó a las autoridades.

La Policía aseguró la zona y Bomberos realizó una primera inspección, confirmando que se trataba de un cohete real, aunque sin poder determinar en ese momento si estaba activo o con carga funcional.

Posteriormente, personal especializado de la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional inspeccionó el artefacto y confirmó que correspondía a una munición militar modelo MK3 calibre 2,25 pulgadas. El objeto fue incautado y quedó bajo custodia del equipo técnico militar para su tratamiento y disposición final.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa para establecer la procedencia del artefacto y cómo terminó entre residuos en una zona residencial de la capital.