Uruguay avanza hacia la ratificación del acuerdo UE–Mercosur tras aval unánime de comisión especial

Según el cronograma parlamentario manejado por legisladores y reportado por la prensa local, el texto se someterá a votación en el Senado el miércoles 25 de febrero

La comisión especial del Parlamento uruguayo encargada de analizar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea aprobó este lunes el proyecto de ratificación, despejando el camino para que el Senado y la Cámara de Diputados lo voten en las próximas horas, en una secuencia legislativa que podría convertir a Uruguay en el primer país del bloque sudamericano en completar el trámite interno.

Según el cronograma parlamentario manejado por legisladores y reportado por la prensa local, el texto se someterá a votación en el Senado el miércoles 25 de febrero y, de obtener respaldo, pasará a Diputados el jueves 26. La comisión aprobó la iniciativa por unanimidad tras recibir a una delegación del Poder Ejecutivo encabezada por el canciller Mario Lubetkin y el ministro de Economía Gabriel Oddone, quienes expusieron impactos sectoriales y lineamientos de implementación.

El acuerdo UE–Mercosur fue firmado el 17 de enero en Asunción, luego de más de 25 años de negociaciones, y establece un marco de asociación y disposiciones comerciales entre la UE y los socios del Mercosur.

Efecto regional y calendario en el Mercosur

El avance uruguayo se produce mientras los demás miembros del Mercosur mantienen procesos legislativos en curso. En Argentina, el texto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y resta el tratamiento en el Senado, de acuerdo con el seguimiento parlamentario regional citado por despachos de la agencia EFE. En Brasil y Paraguay también se esperan definiciones legislativas en las próximas semanas, en un contexto de presión política para acelerar ratificaciones y habilitar la siguiente etapa del acuerdo.

Qué ocurre del lado europeo

En la Unión Europea, el proceso enfrenta una instancia jurídica previa: el Parlamento Europeo decidió solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE para evaluar la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios, lo que frena una ratificación formal hasta que el tribunal se pronuncie.

Aun así, el marco europeo contempla la posibilidad de una aplicación provisional de partes del acuerdo bajo decisión de la Comisión y autorizaciones correspondientes, sin aguardar el voto final de la Eurocámara. En las últimas semanas, la Comisión ha señalado públicamente su disposición a activar ese mecanismo cuando exista al menos una ratificación interna en el Mercosur, según reportes especializados sobre la discusión en Bruselas.

La discusión uruguaya se ha concentrado en los efectos para cadenas exportadoras y sectores sensibles, con el Gobierno insistiendo en que la ratificación rápida puede mejorar previsibilidad para empresas y posicionar al país en el arranque del nuevo marco comercial, mientras continúa el debate europeo sobre salvaguardas y compatibilidad jurídica.