Orsi y Lacalle Pou se reúnen en acto de la Fuerza Aérea por la llegada de los A-29 Super Tucano

Orsi realizó el corte de cinta y compartió un tramo del listón con Lacalle Pou, en referencia a que la compra fue definida durante la administración anterior. Foto: Ministerio de Defensa del Uruguay

El presidente uruguayo Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou coincidieron en la Base Aérea N.º 1 (Ruta 101, Canelones) durante la presentación de los primeros aviones A-29 Super Tucano incorporados por la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), en un acto que también incluyó a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y al exministro y actual senador Javier García.

El saludo entre Orsi y Lacalle Pou se produjo en un clima de tensión política entre oficialismo y oposición por el caso Cardama —la compra de patrullas oceánicas (OPV) para la Armada, cuyo contrato fue rescindido por el actual gobierno—, aunque en el evento ambos mantuvieron un tono institucional y centrado en la ceremonia militar.

La actividad tuvo como eje la presentación de las dos primeras aeronaves de un total de seis previstas en la adquisición firmada a fines de 2024 con el fabricante brasileño Embraer. La compra fue anunciada por el Ministerio de Defensa como una inversión de US$ 104 millones e incluye, además de los aviones, un paquete tecnológico y un simulador, dentro de un plan de renovación de capacidades y control del espacio aéreo.



“El Super Tucano es líder mundial en su categoría, habiendo sido seleccionado por 22 fuerzas

aéreas en todo el mundo y acumulando más de 600.000 horas de vuelo”, señaló Embraer. Foto: Ministerio de Defensa del Uruguay





Según información difundida por el fabricante en comunicados citados por medios regionales, la entrega de los dos primeros A-29 marca el inicio de la incorporación progresiva y apunta a reforzar misiones vinculadas a vigilancia de fronteras y protección del espacio aéreo.

En el acto, Orsi realizó el corte de cinta y compartió un tramo del listón con Lacalle Pou, en referencia a que la compra fue definida durante la administración anterior. Los organizadores también entregaron réplicas en miniatura de la aeronave a autoridades presentes.

La FAU viene presentando la incorporación de los Super Tucano como un salto operativo y tecnológico dentro de su flota. El Gobierno, por su parte, ha enmarcado la adquisición en la modernización de las Fuerzas Armadas y en la necesidad de fortalecer capacidades de vigilancia ante desafíos como el tráfico ilícito.