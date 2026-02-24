México despliega miles de soldados tras estallido de violencia luego de la muerte de “El Mencho”

Mientras se despliegan refuerzos, las autoridades mantienen operativos para despejar carreteras, asegurar instalaciones críticas y prevenir nuevos ataques

El Gobierno de México desplegó miles de soldados y elementos de seguridad adicionales para contener una ola de violencia registrada en al menos una veintena de estados tras la muerte bajo custodia de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informaron autoridades federales.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, dijo que se enviaron 2.500 soldados extra al occidente del país el lunes, y que el despliegue total desde el domingo asciende a alrededor de 9.500 efectivos, de acuerdo con balances difundidos por el Ejecutivo.

La violencia se intensificó después de que fuerzas especiales mexicanas capturaran a Oseguera Cervantes en el estado de Jalisco. Versiones oficiales citadas por medios internacionales indican que el capo resultó gravemente herido en un enfrentamiento durante el operativo y falleció mientras era trasladado hacia la capital.

En respuesta, células del CJNG levantaron bloqueos, incendiaron vehículos y atacaron infraestructura y fuerzas de seguridad en ciudades y carreteras de estados donde el grupo mantiene presencia. En algunos puntos, los agresores arrojaron ponchallantas y clavos a la vía para frenar el tránsito; en otros, se reportó el secuestro e incendio de autobuses y camiones como parte de los cortes.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que al menos 25 integrantes de la Guardia Nacional murieron en Jalisco desde el inicio de los disturbios, y que continúan las operaciones para restablecer el control.

La agencia AFP, citando declaraciones de García Harfuch, reportó además que en el balance de la violencia figuran víctimas entre personal penitenciario y autoridades locales, así como decenas de presuntos integrantes de la organización criminal.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el operativo militar y sostuvo que la prioridad del Gobierno es garantizar la seguridad. “Hay calma, hay gobierno, hay fuerzas armadas, y hay mucha coordinación”, dijo, según declaraciones difundidas por la prensa internacional.

Mientras se despliegan refuerzos, las autoridades mantienen operativos para despejar carreteras, asegurar instalaciones críticas y prevenir nuevos ataques. En zonas turísticas de Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta, se registraron incendios y columnas de humo visibles desde áreas hoteleras, con imágenes verificadas por medios mostrando helicópteros militares sobrevolando el área.