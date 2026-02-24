Falklands, Legislativo debate finanzas públicas, telecomunicaciones y seguridad vial

Cámara de Comercio, donde sesionará la Asamblea Legislativa

El próximo jueves 26 de febrero, la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland sesiona para abordar varios temas de interés ciudadano, algunos continuación de la reunión previa, entre los cuales finanzas públicas y cómo reducir el déficit, límites de velocidad y seguridad vial, tarifas de servicios satelitales y el futuro de las telecomunicaciones.

El mecanismo es similar al del parlamento británico en que un legislador plantea una pregunta y responde un par que tiene bajo su órbita de influencia el área en cuestión. En el caso de las finanzas del gobierno se hizo referencia a la presentación del Secretario de Finanzas del gobierno de las Islas, (fines de enero, principios de febrero) explicando la situación actual, y de futuro, incluyendo los principios presupuestales para elaborar el ejercicio 26/27 y la imperiosa necesidad de reducir un déficit estimado en £55millones.

La pregunta la realizará MLA Lewis Clifton y deberá responder MLA Jack Ford, quien se explayará como se piensa bajar el déficit y retornar a una técnica de desembolsos sustentables y asequibles, o sea con fondos suficientes para afrontarlos.

La legisladora MLA Cheryl Roberts se dirigirá a su colega MLA Dean Dent respecto a un informe referido al límite de velocidad y seguridad vial en la carretera principal de las Islas que une la capital Stanley con el aeropuerto internacional de MPC.

El legislador MLA Jack Ford preguntará a MLA Roger Spink sobre el futuro del sistema de telecomunicaciones en las Islas, en tanto MLA Stacy Bragger solicitará conocer el plazo de tiempo en que el gobierno de las Islas informatizará todas las facturas de servicios. La pregunta va dirigida a MLA Jack Ford.

Finalmente en materia de mociones se confirmará la aprobación de la iniciativa planteada por el Secretario de Finanzas, a principios de mes, la cual establece la integración de la Comisión Selecta a cargo de presentar estimativos y apropiaciones de ingresos con vistas al presupuesto 26/27, los cuales deben ser elevados a la Asamblea Legislativa en junio de este año. También brinda potestades a la Comisión para decidir cuáles y cuando esas deliberaciones pueden ser abiertas al público.

El legislador MLA Jack Ford a su vez informará a sus pares sobre la sesión del Consejo Ejecutivo cumplida el martes 24.

La sesión tendrá lugar en la Cámara de Comercio el jueves 26, a partir de las 09:00, público interesado en participar debe estar ingresado y sentado no más de las 08:50.