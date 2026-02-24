El vicepresidente brasileño Alckmin respalda la reducción de la semana laboral como tendencia mundial

Alckmin respondió que el tema debe tratarse sin “apuro” y considerando la heterogeneidad de sectores, pero subrayó que reducir la jornada “ya viene ocurriendo” en distintos países

El vicepresidente de Brasil y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, afirmó este lunes que la reducción de la jornada laboral es una “tendencia mundial” y que el debate en Brasil debe ser profundizado, en medio de la presión empresarial para postergar la discusión sobre el fin de la escala 6x1.

Alckmin hizo las declaraciones durante un acto en la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), donde firmó dos protocolos de intención con la entidad: uno orientado a fortalecer la defensa comercial y el combate a prácticas desleales e ilegales en el comercio exterior —incluido el uso de instrumentos antidumping— y otro centrado en mejorar el ambiente regulatorio para reducir burocracia y elevar la competitividad.

En la ceremonia, el presidente de la Fiesp, Paulo Skaf, pidió que la discusión sobre el fin de la escala 6x1 sea postergada “para 2027”, argumentando que el año electoral aumenta tensiones y puede distorsionar el debate. “En año electoral las emociones… muchas veces se conflituan con los intereses del país”, dijo.

Alckmin respondió que el tema debe tratarse sin “apuro” y considerando la heterogeneidad de sectores, pero subrayó que reducir la jornada “ya viene ocurriendo” en distintos países. “Hay una tendencia mundial de usted tener una reducción… eso es una tendencia”, sostuvo.

Defensa comercial y regulación

Según lo informado tras la firma, el protocolo de defensa comercial prevé cooperación institucional entre el ministerio y la Fiesp, con intercambio de herramientas técnicas y experiencias, además del desarrollo de una “calculadora de margen de dumping” para agilizar cálculos en investigaciones. El segundo protocolo apunta a desburocratizar, mejorar la calidad regulatoria y ampliar la digitalización e integración de servicios públicos, con el objetivo de reducir costos administrativos para empresas y sociedad.

Selic y arancel de EE. UU.

En su intervención ante directivos industriales, Alckmin también dijo estar confiado en que el Banco Central inicie en marzo un ciclo de reducción de la tasa básica de interés (Selic), actualmente en 15% anual, citando la apreciación del real y la desaceleración de precios de alimentos. Además, calificó como “positiva” para Brasil la nueva tarifa global del 15% anunciada por Estados Unidos, al sostener que, al aplicarse a todos los países, reduce desventajas relativas frente a competidores.