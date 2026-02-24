Colombia llevará a juicio a 12 menonitas mexicanos por deforestación en el Meta

La Fiscalía de Colombia llevará a juicio a 12 ciudadanos mexicanos de la comunidad menonita por presunta deforestación de más de 100 hectáreas en zona rural de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, hechos que habrían ocurrido entre 2016 y 2021 en el marco de la adecuación de predios para producción agrícola.

Según la acusación, el grupo habría talado bosque natural y removido cobertura vegetal sin contar con permisos ambientales, además de intervenir cuerpos de agua y ejecutar obras para facilitar el tránsito de maquinaria pesada —incluida la construcción de puentes para conectar predios colindantes—. La Fiscalía imputó cargos por aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, daño en los recursos naturales e invasión de área de especial importancia ecológica.

La Fiscalía colombiana afirmó que el acusado tenía experiencia agrícola y “sabía” que la tala de árboles y la eliminación de la cubierta vegetal requieren la autorización de la autoridad medioambiental, pero no la obtuvo.

El caso se desarrolla en una zona donde comunidades indígenas, entre ellas los sikuani, han reclamado tensiones por el uso del territorio y por el impacto ambiental asociado a la expansión agropecuaria. Líderes indígenas consultados por medios locales pidieron al Estado garantías sobre derechos territoriales y protección ambiental.

En paralelo, organizaciones y plataformas de monitoreo han advertido sobre la presión sobre los bosques en el Meta, un departamento clave como corredor ecológico entre los Andes y la Amazonia. MapBiomas Colombia, citado en la cobertura del caso, reporta que el Meta mantiene una alta proporción de coberturas naturales, pero registra pérdidas anuales significativas de bosque.

El proceso judicial se suma a un contexto nacional de repunte de la deforestación: en 2024 Colombia perdió 113.608 hectáreas de bosque, un aumento cercano al 43% frente a 2023, según datos oficiales divulgados por el Ministerio de Ambiente y reseñados por agencias internacionales.