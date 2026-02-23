Muerte de “El Mencho” desata narcobloqueos y violencia en varios estados de México

El gobierno de Jalisco pidió a los ciudadanos permanecer en sus hogares y anunció la suspensión del transporte público, clases presenciales y eventos masivos

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó este domingo una ola de violencia con bloqueos carreteros, quema de vehículos e incidentes armados en distintas regiones de México, con epicentro en Jalisco y efectos en estados vecinos y otros puntos del país.

En su primer parte oficial, el Ejército informó que durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, personal militar fue atacado y repelió la agresión: cuatro presuntos integrantes del CJNG murieron en el lugar, mientras otros tres —incluido “El Mencho”— fallecieron durante su traslado aéreo a Ciudad de México. El parte añadió que tres militares resultaron heridos.



EE. UU. ofreció hasta US$15 millones por información que ayudara a capturar a “el Mencho”.





El gobierno de Jalisco pidió a los ciudadanos permanecer en sus hogares y anunció la suspensión del transporte público, clases presenciales y eventos masivos, mientras otras entidades activaron mesas de seguridad y alertas ante el riesgo de expansión de la violencia.

Reportes de bloqueos e incendios de vehículos se extendieron a una docena de estados, incluidos Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Guerrero, Aguascalientes, Colima y Quintana Roo, según el recuento difundido por N+ Univision.

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus recomendó evitar carreteras y dijo que los hechos violentos se habían extendido “a cuando menos cinco entidades federativas”. Autoridades federales reportaron que hacia media tarde seguían 21 bloqueos carreteros activos en el estado.

La tensión alcanzó instalaciones clave en Guadalajara y Puerto Vallarta. Aunque las autoridades señalaron que los aeropuertos no cerraron, varias aerolíneas cancelaron vuelos “hasta que se pueda garantizar la seguridad de los pasajeros”, mientras el Gabinete de Seguridad aseguró que el aeropuerto de Guadalajara y centros comerciales operaban con normalidad tras incidentes que incluyeron el ataque a 20 sucursales del Banco del Bienestar.

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta pidiendo a sus ciudadanos “quedarse en casa” en las zonas mencionadas por “bloqueos y actividad criminal”, incluyendo Jalisco (Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara) y áreas de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. Desde Washington, el subsecretario de Estado Christopher Landau escribió: “No es sorprendente que los malos estén respondiendo con terror”.

La Secretaría de Defensa también confirmó que la operación se realizó con cooperación bilateral y “información complementaria” de autoridades estadounidenses, en un caso que reavivó comparaciones internas con episodios previos de reacción violenta tras capturas de alto perfil.