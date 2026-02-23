Lula se reúne con el presidente surcoreano para profundizar lazos en comercio y defensa

El encuentro entre Lula y Lee también se produce tras un contacto reciente entre ambos líderes al margen del G20 en noviembre pasado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este lunes en Seúl la agenda oficial de su visita de Estado a Corea del Sur, con una cumbre prevista con su homólogo Lee Jae-myung orientada a reforzar la cooperación bilateral en comercio, defensa y otros sectores estratégicos.

“Con todo el pueblo surcoreano, doy la más cálida bienvenida a la visita de Estado del respetado presidente Lula a la República de Corea”, escribió Lee en X horas antes del encuentro.

La visita —la primera de Lula al país asiático desde 2005— contempla la firma de varios memorandos de entendimiento y una declaración conjunta, según informó la oficina presidencial surcoreana. En la agenda figuran conversaciones sobre comercio, defensa, energía, agricultura, ciencia y tecnología, entre otros ámbitos.

Corea del Sur considera a Brasil su principal socio comercial en América del Sur, un vínculo que Seúl busca ampliar en áreas industriales de mayor valor agregado.

Lula llegó a la capital surcoreana tras una escala diplomática en India, en un momento de incertidumbre comercial global y tensiones sobre aranceles y cadenas de suministro. En Nueva Delhi, el mandatario brasileño envió un mensaje político de cara a su próxima reunión con el presidente estadounidense Donald Trump: “No queremos una nueva Guerra Fría”, dijo, y reclamó que los países sean “tratados por igual”.

Comercio, inversión y sectores prioritarios

Brasil y Corea del Sur mantienen una relación económica significativa, con intercambios que, según datos oficiales brasileños, alcanzaron US$ 10,8 mil millones en 2025, con un superávit brasileño de US$ 174 millones.

Itamaraty señaló además que Corea del Sur figura entre los principales inversores en Brasil, con un stock estimado de US$ 8,8 mil millones en 2024.

El encuentro entre Lula y Lee también se produce tras un contacto reciente entre ambos líderes al margen del G20 en noviembre pasado, y enmarcado en el interés de Brasil por diversificar socios y ampliar cooperación tecnológica e industrial en Asia.