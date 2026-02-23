Lula se reúne con el presidente surcoreano para profundizar lazos en comercio y defensa

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este lunes en Seúl la agenda oficial de su visita de Estado a Corea del Sur, con una cumbre prevista con su homólogo Lee Jae-myung orientada a reforzar la cooperación bilateral en comercio, defensa y otros sectores estratégicos.
“Con todo el pueblo surcoreano, doy la más cálida bienvenida a la visita de Estado del respetado presidente Lula a la República de Corea”, escribió Lee en X horas antes del encuentro.
La visita —la primera de Lula al país asiático desde 2005— contempla la firma de varios memorandos de entendimiento y una declaración conjunta, según informó la oficina presidencial surcoreana. En la agenda figuran conversaciones sobre comercio, defensa, energía, agricultura, ciencia y tecnología, entre otros ámbitos.
Corea del Sur considera a Brasil su principal socio comercial en América del Sur, un vínculo que Seúl busca ampliar en áreas industriales de mayor valor agregado.
Lula llegó a la capital surcoreana tras una escala diplomática en India, en un momento de incertidumbre comercial global y tensiones sobre aranceles y cadenas de suministro. En Nueva Delhi, el mandatario brasileño envió un mensaje político de cara a su próxima reunión con el presidente estadounidense Donald Trump: “No queremos una nueva Guerra Fría”, dijo, y reclamó que los países sean “tratados por igual”.
Comercio, inversión y sectores prioritarios
Brasil y Corea del Sur mantienen una relación económica significativa, con intercambios que, según datos oficiales brasileños, alcanzaron US$ 10,8 mil millones en 2025, con un superávit brasileño de US$ 174 millones.
Itamaraty señaló además que Corea del Sur figura entre los principales inversores en Brasil, con un stock estimado de US$ 8,8 mil millones en 2024.
El encuentro entre Lula y Lee también se produce tras un contacto reciente entre ambos líderes al margen del G20 en noviembre pasado, y enmarcado en el interés de Brasil por diversificar socios y ampliar cooperación tecnológica e industrial en Asia.