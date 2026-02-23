Italia pide “claridad” a EE. UU. y llama a “mantener la calma” ante la nueva incertidumbre arancelaria

Tajani participará en la reunión de ministros de Comercio del G7 y, después, convocará a una “task force” nacional con empresas y asociaciones para compartir información y evaluar impactos

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo este lunes que pedirá “claridad” a Estados Unidos en una videoconferencia del G7 sobre comercio internacional y llamó a “mantener la calma” ante el nuevo escenario de aranceles anunciado por la administración del presidente Donald Trump.

A su llegada a Bruselas para reuniones europeas, Tajani sostuvo que “las guerras comerciales no benefician a nadie” y pidió evitar “reacciones descontroladas” que, a su juicio, no ayudarían a alcanzar el objetivo de proteger el sistema productivo y a las empresas exportadoras. Italia, recordó, depende en buena medida de las exportaciones.

El jefe de la diplomacia italiana señaló que el problema “es principalmente interno de Estados Unidos”, pero con efectos directos sobre Europa. En ese marco, afirmó que Italia trabajará “con Europa y nuestros socios” y que su prioridad inmediata es “tranquilizar a todas las empresas exportadoras italianas”.

G7 y rol de la Comisión Europea

Tajani participará en la reunión por videoconferencia de ministros de Comercio del G7 y, después, convocará a una “task force” nacional con empresas y asociaciones para compartir información y evaluar impactos, según la agenda oficial comunicada en Bruselas.

Desde la Comisión Europea, un portavoz dijo que el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, se sumará este lunes al encuentro del G7 para abordar la incertidumbre creada por los nuevos aranceles estadounidenses y reiteró que la UE busca “plena claridad” sobre lo que implican los desarrollos recientes para la relación comercial transatlántica y un retorno a la estabilidad y previsibilidad.

Tajani también destacó el papel de Sefcovic en los contactos previos con Washington, al describirlo como un interlocutor “creíble y respetado” incluso en Estados Unidos.