Falklands, se dilate aún más el abasto de importaciones por mar

Más complicaciones con la llegada demorada a las Islas Falkland de los contenedores con importaciones que tendrían que haber arribado en enero, luego febrero, y ahora también por lo visto habrá dificultades para cumplir en cierta fecha a principios de marzo.

Así lo indicó la presidente del directorio de la agencia marítima de las Islas, SAAS, Dra. Andrea Clausen, quien también es la Gerente Administrativa (CEO) del gobierno de Falklands, pues la situación ha significado la escasez de ciertos productos, y la prolongación del asunto está superando lo estrictamente comercial y ha adquirido cierto matiz político.

El problema es que SAAS cuenta con un solo carguero el M/V Unispirit y tuvo que ser sometido a la revisión quinquenal para poder seguir navegando en regla por los próximos cinco años. Está bien equipado pero no es un barco nuevo, y el astillero o dique donde está prevista la revisión en Brasil, un hub en la materia, no ha actuado con la premura que se había acordado.

Ante la dificultad el equipo de SAAS se puso a la búsqueda de una nave contingente para chatearla y así poder cumplir con el despacho de la mercadería importada, de origen fundamental del Reino Unio, Europa y EE.UU. Se creyó que se había asegurado un reemplazo y por eso se adelantó que la situación comenzaría a normalizarse a partir del 6 de marzo. Pero la nave asegurada logró otro contrato y partió, dejando el programa del viaje a Falklands en suspenso.

En su exposición ante la cámara de televisión de las Falklands, la Dra. Clausen explicó la situación pues la demora ya superó “unos días, unas semanas”, y para los Isleños, aun siendo gente de ingenio y no ajenos a los bloqueos de algún vecino poderoso, comienza a preocupar.

“La Gerente General de SAAS se está esforzando por encontrar una nave contingente, y la primera que se identificara dejó de estarlo, pero los esfuerzos continúan en asegurar una nave. El tema, pues el tiempo urge, implica que encontrar y asegurarse una nave para completar el despacho, no será barato.

“Empero el directorio de la agencia es muy consciente del problema y la dilatada demora, y debemos decir que al momento para la fecha del 6 de marzo, no hay garantías que se cumpla.

“Si bien es cierto que SAAS fue alertada que existían potenciales demoras con cierta anticipación, no les fueron confirmadas hasta Año Nuevo, y ahí fue cuando comenzaron los esfuerzos por una nave contingente. De mi parte les puedo asegurar que la gerencia y equipo de SAAS han estado trabajando en el asunto sin descanso para encontrarle alguna solución, incluyendo conectándose con personas muy idóneas en el tema. Pero, desafortunadamente no es algo fácil de enmendar”.

Finalmente digamos que en los hechos significa que se han sucedido más de dos meses de un despacho de contenedores a las Falklands, desde que fueran cargados en diciembre.