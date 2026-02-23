El Gobierno argentino denuncia un robo en oficinas de la Secretaría de Trabajo en Buenos Aires

Capital Humano informó que la Secretaría de Trabajo inició un sumario administrativo y una investigación interna

El Gobierno de Argentina denunció este domingo un robo de equipos informáticos y otros bienes en una dependencia de la Secretaría de Trabajo, en el centro de Buenos Aires, y abrió una investigación judicial e interna para determinar lo ocurrido.

En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano —del que depende la Secretaría— informó que, durante la tarde del domingo, personas no identificadas “violentaron la reja del ingreso” al edificio y accedieron al interior. En una primera inspección, las autoridades constataron la sustracción de “equipamiento informático y televisores, entre otros elementos”, y precisaron que el inventario para establecer la cantidad exacta de lo sustraído seguía en curso.

Medios locales indicaron que las oficinas afectadas funcionan en una sede vinculada a servicios de atención al público y que también faltaban piezas metálicas de hidrantes contra incendios, un detalle que quedó incorporado en las primeras constataciones difundidas.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8. La Policía Federal Argentina realizó pericias en el edificio y se analizaban registros de cámaras de seguridad como parte de la pesquisa, señaló el Ministerio.

En paralelo al expediente judicial, Capital Humano informó que la Secretaría de Trabajo inició un sumario administrativo y una investigación interna “con el objeto de determinar eventuales responsabilidades y esclarecer integralmente lo sucedido”.