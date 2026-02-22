Trump eleva al 15% el nuevo arancel global un día después de fijarlo en 10%

El giro llega tras la decisión de la Corte Suprema (6-3) que invalidó el esquema anterior de “aranceles recíprocos” impulsado por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que aumentará del 10% al 15% el arancel “global” temporal que su administración había presentado apenas un día antes para sustituir los gravámenes amplios anulados por la Corte Suprema. El cambio obliga a corregir la proclamación y el paquete de medidas divulgado el viernes.

Trump comunicó la decisión en su red Truth Social y volvió a criticar a los jueces del máximo tribunal por el fallo que limitó su capacidad para imponer aranceles generalizados mediante poderes de emergencia.

La Casa Blanca había anunciado el viernes un arancel general del 10% por hasta 150 días al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una vía legal que fija un tope del 15% y un límite temporal de 150 días, con necesidad de aval legislativo para extenderlo. La subida al 15% se produce dentro de ese techo legal y mantiene el mismo marco temporal, según las referencias al instrumento utilizado por el Ejecutivo.

El giro llega tras la decisión de la Corte Suprema (6-3) que invalidó el esquema anterior de “aranceles recíprocos” impulsado por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que el presidente excedió su autoridad y que los gravámenes de amplio alcance requieren intervención del Congreso.

En paralelo a la reconfiguración del arancel global, la administración también avanzó con otras acciones comerciales anunciadas el viernes. Entre ellas, la continuidad de la suspensión del trato “de minimis” (exención para envíos de bajo valor) para envíos comerciales, una medida que la Casa Blanca justifica por razones de seguridad y de política económica.

Según lo informado por Reuters y AP, el Ejecutivo pretende usar el arancel de la Sección 122 como un “puente” mientras explora herramientas alternativas, incluidas investigaciones comerciales bajo otras secciones de la ley, que suelen requerir procedimientos y plazos más extensos.