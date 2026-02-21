Venezuela define un protocolo para aplicar la amnistía y familias esperan nuevas liberaciones

Foro Penal advirtió que alrededor de 400 detenidos quedarían excluidos de la amnistía

Las autoridades venezolanas aprobaron este viernes un protocolo para aplicar de forma “expedita” la Ley de Amnistía sancionada la víspera por la Asamblea Nacional, mientras familiares de presos políticos mantenían vigilias en las afueras de varios centros de detención a la espera de nuevas liberaciones.

El protocolo —cuyo contenido no fue divulgado— se acordó en una reunión con participación de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, presidida por el diputado oficialista Jorge Arreaza, según la información difundida por la agencia EFE.

En la red social X, Saab sostuvo que el documento “garantizará” que los órganos del sistema de justicia ejecuten “de forma rápida y efectiva” los beneficios previstos para las personas comprendidas en los hechos establecidos por la norma.

La Ley de Amnistía fija un período entre 1999 y 2026, pero su aplicación queda acotada a 13 coyunturas o “hechos” en 13 años distintos, lo que deja fuera el resto del tramo temporal y excluye, además, casos vinculados a operaciones militares, de acuerdo con lo reportado en los detalles conocidos del texto.

Mientras avanzaban los preparativos institucionales, familiares de detenidos realizaron vigilias en puntos como Rodeo I (estado Miranda), El Helicoide (sede del Sebin en Caracas) y un comando de la Policía Nacional Bolivariana identificado como Zona 7, también en Caracas, para reclamar la libertad de sus parientes. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos difundió imágenes de las concentraciones y señaló que mantendría el reclamo “por la libertad de todos”.

Foro Penal, ONG que documenta detenciones por motivos políticos, contabiliza 644 presos políticos en Venezuela tras más de 400 excarcelaciones verificadas desde el inicio, el 8 de enero, de un proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno encargado.

En paralelo, Foro Penal advirtió que alrededor de 400 detenidos quedarían excluidos de la amnistía. Su presidente, Alfredo Romero, indicó que ese grupo está mayoritariamente ligado a operaciones militares —aunque incluye civiles— y subrayó que hay personas fuera del alcance de la ley por haber sido arrestadas en momentos no contemplados, incluyendo casos de acusaciones por delitos que “no cometieron”, según sus declaraciones a la prensa.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación y pidió “celeridad” a la comisión de seguimiento para revisar expedientes “no contemplados” en el texto, de acuerdo con reportes oficiales sobre el proceso legislativo y de promulgación.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, anunció que la organización presentará a la comisión un listado de 232 casos que califica como de “violaciones graves a los derechos humanos”, con personas con discapacidad, mayores de 70 años y detenidos que —según el registro de la ONG— llevan años sin ser presentados ante tribunales. “Las leyes venezolanas permiten perfectamente que todas estas personas estén libres de inmediato”, sostuvo. Himiob agregó que, aun dentro de los 13 años incluidos, la ley se reduce a hechos ocurridos en 20 de los 156 meses del período total y que Foro Penal ha verificado 448 excarcelaciones hasta el 18 de febrero.

En la Asamblea Nacional, diputados opositores que integran la fracción Libertad dijeron confiar en que se resolverán “muchos casos” no cubiertos por la norma. La diputada Nora Bracho afirmó que la comisión revisará los expedientes “caso por caso” y se dividirá en “áreas específicas” apoyándose en la base de datos reunida durante la consulta pública.

Fuera de Venezuela, movimientos opositores venezolanos en España cuestionaron que la amnistía no garantice la libertad de todos los presos políticos y reclamaron la “liberación inmediata e incondicional” de los detenidos por razones políticas o de conciencia, además de denunciar “condiciones inhumanas” de detención y falta de garantías procesales, según un comunicado citado por EFE