Un paquete con explosivos estalló en la Escuela Superior de Gendarmería en Buenos Aires y dejó cuatro agentes afectados

El incidente ocurrió en el piso 11 del edificio de la institución, ubicado en Avenida Paseo Colón 533, cuando personal manipuló una encomienda que se encontraba resguardada desde hacía meses

Un paquete con un artefacto explosivo detonó este viernes en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, y provocó lesiones a personal de la fuerza, lo que activó un operativo de seguridad y una evacuación parcial del edificio.

El incidente ocurrió alrededor de las 13.49 en el piso 11 del edificio de la institución, ubicado en Avenida Paseo Colón 533, cuando personal manipuló una encomienda que se encontraba resguardada desde hacía meses. Medios locales señalaron que el paquete llevaba al menos cuatro meses almacenado antes de ser abierto.

Según el reporte médico y operativo difundido por el Ministerio de Seguridad Nacional, dos efectivos fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich “sin riesgo de vida” y un tercer integrante quedó “en recuperación y fuera de peligro”. En paralelo, reportes periodísticos indicaron que un cuarto agente resultó afectado por la detonación, aunque sin lesiones de gravedad.

El estallido motivó la intervención de equipos especializados y el establecimiento de un perímetro preventivo. En el lugar trabajaron, entre otros, la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal del área de explosivos, mientras se realizaban tareas para descartar la presencia de otros artefactos en el edificio.

Las autoridades evacuaron de manera preventiva a 320 personas: 120 del edificio de Paseo Colón 533 y otras 200 del inmueble contiguo, en Paseo Colón 525. Además, se inspeccionaron otros envíos almacenados en la dependencia; al menos dos paquetes adicionales fueron revisados y se determinó que no contenían material explosivo.

La investigación quedó en manos del Juzgado Federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Las pericias fueron asignadas a la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, según informó el Ministerio de Seguridad, mientras se busca establecer el origen de la encomienda y cómo ingresó al circuito interno de la institución.