La NASA apunta al 6 de marzo para Artemis II tras superar una prueba clave del SLS

Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y el primer envío de astronautas hacia la Luna desde la era Apolo

La NASA dijo este viernes que apunta al 6 de marzo como primera fecha posible para lanzar la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas a un vuelo alrededor de la Luna y de regreso, luego de completar con éxito un segundo “ensayo general” de cuenta regresiva y carga de combustible del cohete Space Launch System (SLS).

La prueba —conocida como wet dress rehearsal— se extendió durante casi 50 horas e incluyó el abastecimiento del cohete con unos 730.000 galones de propelentes criogénicos, sin repetir las fugas de hidrógeno que habían complicado un ensayo anterior. El conteo finalizó, como estaba previsto, en T-29 segundos, sin llegar al encendido de motores.

Durante el tramo final del ensayo, los equipos practicaron procedimientos de “reciclaje” del conteo y afrontaron una anomalía de voltaje en un sistema aviónico de los propulsores, que fue manejada sin que el test se diera por terminado anticipadamente, según el seguimiento oficial de la jornada.

La NASA remarcó, sin embargo, que aún quedan tareas que podrían mover la fecha dentro de la ventana de marzo, entre ellas pruebas del sistema de terminación de vuelo y la Flight Readiness Review, la revisión integral previa al despegue en la que la agencia valida hardware y procedimientos. “Sentí que anoche fue un gran paso para ganarnos el derecho a volar… muy orgullosa del equipo”, dijo la directora de lanzamiento Charlie Blackwell-Thompson.

Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y el primer envío de astronautas hacia la Luna desde la era Apolo. La misión utilizará la cápsula Orion y despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con una tripulación integrada por Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch y Jeremy Hansen (especialistas de misión).

El plan prevé un viaje de unos 10 días alrededor de la Luna para validar sistemas de la nave y operaciones de vuelo en espacio profundo, un paso previo a Artemis III, misión con la que la NASA busca volver a alunizar con tripulación en los próximos años.