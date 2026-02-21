Gobierno de transición en Perú descarta indultos tras pedido de Pedro Castillo

En un comunicado difundido en canales oficiales, la Presidencia sostuvo que no existe en agenda “el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada”

El Gobierno de transición de Perú afirmó este viernes que no tiene “pendiente ni programado” otorgar gracias presidenciales, incluidos indultos, un día después de que el expresidente Pedro Castillo presentara una solicitud para recibir ese beneficio.

En un comunicado difundido en canales oficiales, la Presidencia sostuvo que no existe en agenda “el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada”, y añadió que la aclaración busca evitar “interpretaciones tergiversadas” sobre el mandato constitucional asumido por el nuevo jefe de Estado interino, José Balcázar.

El Ejecutivo enmarcó su gestión en tres prioridades: “garantizar la seguridad nacional”, asegurar “elecciones libres, limpias y transparentes” y preservar la “estabilidad económica”. “¡Nada más!”, enfatizó el mensaje oficial.

Pedido de Castillo y tramitación

La solicitud de indulto fue presentada el jueves y remitida a la oficina presidencial con la firma de Castillo, de acuerdo con reportes de la agencia EFE replicados por medios internacionales. La gestión fue impulsada por Walter Ayala —exministro de Defensa y abogado del exmandatario— bajo el argumento de “humanidad” y en referencia a declaraciones previas atribuidas a Balcázar sobre esa posibilidad.

Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022, permanece encarcelado tras haber sido condenado a 11 años y 5 meses por rebelión, a raíz del fallido intento de disolver el Congreso y reordenar el sistema institucional mediante un anuncio televisado el 7 de diciembre de 2022. Durante el proceso, el exmandatario rechazó las acusaciones y afirmó ser víctima de persecución política.

Contexto político

Balcázar asumió esta semana luego de que el Congreso removiera a José Jerí y lo eligiera como nuevo presidente interino, con mandato previsto hasta el 28 de julio. De acuerdo con información publicada por Reuters, el país se encamina a elecciones generales programadas para el 12 de abril.