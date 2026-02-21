Fiscal general de Brasil rechaza la prisión domiciliaria para Bolsonaro

El fiscal Gonet afirmó que la unidad conocida como “Papudinha” ofrece atención médica las 24 horas y dispone de una unidad avanzada del servicio de emergencias

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, presentó este viernes ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un dictamen contrario al pedido de prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, al considerar que el lugar donde cumple condena cuenta con estructura médica suficiente para atenderlo.

En su manifestación, Gonet afirmó que la unidad conocida como “Papudinha” ofrece atención médica las 24 horas y dispone de una unidad avanzada del servicio de emergencias (Samu) que podría ser utilizada en caso de urgencia.

Bolsonaro permanece detenido en el 19º Batallón de la Policía Militar, dentro del Complejo Penitenciario de la Papuda, en Brasilia. La “Papudinha” está destinada a internos con estatus especial, como policías, abogados y jueces, y el exmandatario cumple una pena de 27 años y tres meses por su condena en el proceso penal vinculado a la trama golpista, según la información oficial.

El dictamen de la Procuraduría llega después de nuevos intentos de la defensa para que Bolsonaro cumpla la sentencia en su domicilio por razones de salud. La decisión final sobre el pedido corresponde al ministro Alexandre de Moraes, instructor del caso en el STF.

De acuerdo con antecedentes citados por el propio tribunal, Moraes ya había rechazado en diciembre un planteo similar. En esa ocasión, sostuvo que Bolsonaro podía recibir atención médica privada sin autorización judicial y que existía un equipo sanitario disponible para emergencias.

El caso se enmarca en una serie de decisiones del STF sobre las condiciones de custodia del exmandatario. En enero, Moraes ordenó su traslado a la Papuda para mejorar las condiciones de alojamiento y facilitar asistencia médica y visitas familiares, según informó Reuters.