Uruguay: Canciller Lubetkin enfrenta interpelación por Venezuela, China–Taiwán y visas de EE UU

La sesión duró unas cinco horas y también abordó la tramitación de los acuerdos Mercosur–Unión Europea y Mercosur–Singapur, así como el reciente viaje del presidente Yamandú Orsi a China

El canciller uruguayo Mario Lubetkin compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento tras una interpelación impulsada por la oposición, centrada en la postura del gobierno frente a Venezuela, una frase sobre Taiwán incluida en una declaración conjunta con China y la falta de explicaciones sobre restricciones de visas de inmigrantes impuestas por Estados Unidos.

La sesión —en la que Lubetkin estuvo acompañado por la subsecretaria Valeria Csukasi— duró unas cinco horas y también abordó la tramitación de los acuerdos Mercosur–Unión Europea y Mercosur–Singapur, así como el reciente viaje del presidente Yamandú Orsi a China con autoridades y empresarios.

En el eje venezolano, Lubetkin afirmó que la administración “ha tomado posiciones muy claras” y sostuvo que Uruguay no reconoce a Nicolás Maduro por el resultado electoral “dado que nunca quedó claro qué pasó” porque “nunca se dieron a conocer las actas oficiales”; por “sentido lógico”, añadió, tampoco reconoce a Delcy Rodríguez. En su intervención, subrayó que “tiene que haber democracia” en Venezuela y delineó como referencia “elecciones libres y democráticas” con “garantías a todos los niveles” respaldadas por “un organismo que las brinde”.

El canciller también cuestionó el precedente de que “tal o cual jefe de Estado pueda decidir qué hacer en un país”, en alusión al nuevo escenario venezolano tras la detención de Maduro por Estados Unidos, y dijo que Uruguay condena “una metodología internacional” que, a su juicio, “no debería haber sucedido de esa manera, más allá del resultado”. Consultado sobre el rumbo inmediato, Lubetkin señaló que están “monitoreando” y que “nadie puede decir” cómo puede desarrollarse la situación.

Otro foco fue la declaración conjunta firmada en el marco del viaje de Orsi a China. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez cuestionó un pasaje que indica: “Cualquier forma de independencia de Taiwán es contraria a dicho principio y, por lo tanto, se opone”, y lo calificó como “hacer una de más” y “gratuita”. Lubetkin replicó que el texto “se asemeja” a declaraciones firmadas por anteriores gobiernos uruguayos y sostuvo que, en lo sustancial, no introduce cambios relevantes, salvo un capítulo de “innovación y ciencia”.

En materia de acuerdos comerciales, Csukasi explicó que existieron dificultades para que el IMPO publicara el acuerdo Mercosur–Singapur por la extensión del documento, y que esa experiencia dejó una “enseñanza” para evitar demoras similares con el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

La oposición también interrogó al Ejecutivo por la inclusión de Uruguay en una lista de países afectados por la suspensión de visas de inmigrantes dispuesta por Estados Unidos. Lubetkin dijo que no tiene “novedades” sobre los motivos de la medida y afirmó que la prioridad es que Uruguay salga de esa lista. Añadió que la embajada estadounidense en Montevideo asumió un “compromiso extraordinario” para destrabar el tema, mientras que la representación uruguaya en Washington trabaja con el Departamento de Estado en la misma dirección.

Al cierre, Lubetkin sostuvo que “la política exterior no es política de espectáculo” sino “pragmática y concreta”, y afirmó que la Cancillería no se concentra en un único frente, sino que busca “abrir todos los terrenos”.