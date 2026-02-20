Falklands, dificultades con suministro de importaciones por demoras en vinculo marítimo

Toma del carguero Unispirit de SAAS cargado de contenedores ingresando a la rada del puerto de Stanley

La naviera SAAS de las Islas Falkland comunicó esta semana que había charteado un carguero contingente para cumplir con la entrega de mercadería importada, notoriamente retrasada, pues la embarcación principal encargada de cumplir con ese despacho se encontraba demorada en un dique de mantenimiento en Brasil.

Como resultado del reiterado retraso en la entrega de mercadería se informó de carencias de ciertos productos importados en las Falklands, pero SAAS anticipó que con la nueva embarcación para el mes de marzo la situación tendría que normalizarse.

SAAS, Servicio naviero Sud América y Atlántico, cuenta con una única unidad, el “M/V Unispirit” la cual cumple regularmente con la entrega de mercaderías importadas a las Islas Falkland, pero este fin de a;o se han planteado algunos problemas fuera de su control.

Asi fue que el martes 17 SAAS informó que el carguero contingente cumpliría con las importaciones correspondientes al despacho V569, el cual se concretaría en el mes de marzo.

El embarque demorado originalmente estaba previsto que arribara a las Islas el 23 de enero pero el retraso en los trabajos del dique, obligaron al Unispirit a retrasar sucesivamente su fecha de arribo y como consecuencia las Islas no han recibido un solo barco con importaciones durante el 2026.

La empresa Consolidated Fisheries Ltd., CFL, titulares en parte del Unispirit dijeron “lamentar profundamente la distorsión ocasionada por el retraso del actul sistema de transporte marítimo, al igual que inconvenientes que toda esta situación ha generado para la comunidad”.

En el 2025 CFL, una pesquera especializada en la captura de la valiosa merluza negra patagónica se encargó de conseguir el carguero y formó parte de la estructura de propiedad, a pedido de la naviera SAAS, junto al apoyo determinante del gobierno de las Islas, FIG, para “reforzar la resiliencia y seguridad a largo plazo del vinculo marítimo de las Falklands”.

Explicaron que la demora actual era resultado del desempeño en ejecución de contratos del dique, y describieron la demora como “inevitable”. CFL se disculpó por el inconveniente ocasionado por la demora y dijo estar “firmemente comprometido” con el vinculo marítimo y trabajando con SAAS y el gobierno para ‘reducir la disrrupción cuando y donde fuera posible”.

Comentarios de SAAS

SAAS dijo que “Unispirit” está en una programada revisión y reclasificación quinquenal, y se encuentra actualmente atracado en Ponta d’Areia en Niteroi, Rio de Janeiro, un centro mayor de reparación de barcos en Brasil.

Jill Ford, Gerente General de SAAS confirmó que estos trabajos tomaron más tiempo de lo anticipado para completar, y por ello otro carguero ha sido ubicado y se encargará de completar para el 6 de marzo el embarque de importaciones. De todos modos según Ms Ford, “otras opciones continarán a ser exploradas en caso que otro requisito más fuera necesario. El gobierno de las Islas ha estado involucrado durante todo el proceso, y los clientes informados de la situación”.

Cuando se le preguntó a Ms Ford si existían problemas de resiliencia, dijo que siempre habrá un riesgo cuando se opera con una sola unidad en cualquier servicio de suministros, ya sea un carguero o cualquier otro servicio pero también el costo de mantener una alternativa pronta para ser implementada podría ser prohibitiva”.

Sin embargo el ministerio de Defensa británico mantiene un segundo vinculo marítimo a las Islas con el servicio de FIRS, ‘Servicio de Reabastecimiento de las Islas Falkland’.

Finalmente la Gerente Ford resaltó que el despacho de importaciones, V571, se espera llegue a Stanley para el 16 de marzo.

Opinión de comercios minoristas

Penguin News contactó con dos cadenas de comercios de ventas al por menor, Falklands, Chandlery y la West Store, para preguntar si en efecto estaban sufriendo falta de algunos productos.

Neil Parr, Director de ventas minoristas, de West Store, propiedad de la Falkland Islands Company, FIC, sostuvo que no han podido abastecer a clientes con frutas y verduras frescas, pan, queso y productos refrigerados.

Neville Hayward, Gerente de Negocios de Seafish Chandlery coincidió en que además de frutas y verduras, queso y otras carnes ahora se encuentran con un inventario muy reducido. Si bien se quedaron sin harina común para hornear pan al igual que sin pan en fetas, la NAAFI “han gentilemente acordado proveernos con pan fresco directo del horno de Lunes a Viernes, para ayudar a contener el impacto de la falta”. (NAAFI es la cadena de almacenes al por menor y de catering que suministran al ejerctio, marina y fuerza aérea británicas)

Ninguno de los dos comercios consultados, dijeron estar racionando productos por el momento, en tanto Hayward admitió que en efecto cuentan con un buen inventario de otros productos. “Hay suficientes productos alimenticios como para hacer buenos platos sin necesidad de pensar en situación de “hambruna” alguna, por ahora, justamente en mérito a la buena administración de inventarios que se han cumplido.

Empero la prolongada demora en la entrega de mercaderia importada, seguida de un segundo retraso consecutivo, generará problemas en materia de trabajo para el personal de los comercios, de espacio de almacenamiento y de corta vida para los productos en las gondolas.

“Significativos problemas” también serán ocasionados en el sistema automizado de pedidos pues la información seguramente estará errada y tomará varios meses llegar a corregir, explicó Hayward y agregó que el personal de sus comercios deberá duplicar esfuerzos en la revisión y destrucción de productos perecederos, muchos de los cuales, recordemos fueron embarcados en el Reino Unido el primero de diciembre del 25.

Otro inconveniente ha sido reducir los pedidos de los barcos cruceros, pesqueros y yates, vista la insuficiencia de estocs, y para asegurarnos que estos estocs limitados resulten disponibles para el mercado local. Esto tambien tendrá un impacto en “la perdida directa de ingresos para las Islas,” y adicionalmente repercute en nuestra reputación como proveedores confiables”.

Al comentar el tema de disponibilidad de despósitos para almacenar mercaderia, Hayward dijo que la empresa está intentando adquirir terrenos para la construcción de otro galpón depósito como forma “de copar con el continuo esquema de llegada de embarques no necesariamente confiables” Pero esto implica un costo significativo que precisa ser absorbido en los precios de los productos que comerciamos”.

Algo de historia

Hayward aprovechó para agradecer a Stanley Growers (complejo de invernáculos en el área de Stanley) por mantener a las Islas suministradas de mercadería fresca para ensaladas, y producidas en las Islas.

En marzo del 2025 los comercios al detalle fueron notificados que el carguero de SAAS Unispirit tenia previsto ingresar a dique en enero y que por tanto habría un hiato de unas siete semanas entre los despachos de mercadería importada desde diciembre a enero. Se les envio un programa de los viajes en octubre que incluia una fecha de llegada a las Islas el 23 de enero.

Pero “en ningun momento SAAS sugirió a los importadores que anticipaba demora alguna en el programa a desarrollarse cuando en el dique,” según Hayward.

Parr por su parte mencionó que la multiplicidad de entregas de cargas demoradas y otros temas que han sucedido durante sus diez meses en las Islas, “necesariamente para el futuro tiene que haber algo mas que depender de un solo carguero al mes, aún cuando programado.”

“La cadena de suministro precisa ser mas resiliente o contar por lo menos con opciones contingentes. El crecimiento previsto de la economía de las Islas con los hidrocarburos, --ahí a la vuelta de esquina--, agregarán más expectativas y una mayor presión sobre una cadena de suministros ya de por si crujiente”.

“Estos continuos problemas nos dejan a nosotros y a toda la comunidad extremadamente vulnerables. Se necesitan mejoras urgentes o medidas de contingencia alternativas para evitar una repetición de las circunstancias que afrontamos en marzo/abril y octubre/noviembre del 2025”.

“Ya hace dos meses del 2026, y hete aquí estamos otra vez en situacion similar, con los comercios explicando nuevamente los mismos temas a nuestros clientes”.

Respuesta de legisladores

Cuando se le preguntó al legislador MLA Lewis Clifton que se necesita hacer para mitigar estas demoras explicó que “claramente cuanto más vieja la nave, se precisan realizar más ajustes para asegurarse que esta en condiciones para otros cinco años de servicio”.

Pero “si se mira con amplitud, al momento no es tanta la adversidad. Los comercios estaban al tanto más o menos a esta altura del año pasado”

Cuando se le dijo a MLA Clifton que los comerciantes si estaban al tanto del ingreso a dique del Unispirit, pero no respecto a las potenciales demoras, se refirió al caso del Concordia Bay, que une las dos islas mayores de Falklands y también cruza a Punta Arenas en Chile, y que como proveedora de las diferentes islas del archipiélago, hay veces en que “todos deben sufrir un poquito con vistas a un mejoramiento a largo plazo. Estas cosas suceden y se superarán y serán superadas en este caso”. Cuando se le insistió sobre sus comentarios en vista de las dificultades que afronta el comercio y por ejemplo la escasez de pan, harina y productos congelados, Clifton dijo “si dejamos de lado las frutas importadas, hay suficientes productos congelados, y también tengo entendido Stanley Growers suministra frutas. En años pasados eran situaciones más complicadas que las actuales, y por tanto creo que hay que aguantar y sobrellevar la situación”

Se le preguntó entonces a MLA Clifton si entendia que la solución era mirar al pasado y decir que en aquel entonces la situación era peor. El legislador no estuvo de acuerdo y recordó que “Falklands están al final de una larga cadena de suministro y cuando surgen temas que afectan el comercio de la oferta mundial, simplemente nos vemos enganchados a la cola de ese tema. Y es cierto una demora en el servicio marítimo no ha ayudado”.

Seguridad Alimentaria

En cuanto al futuro y la denominada seguridad alimentaria de las Falklands, y teniendo en cuenta que se ha recortado espacio agrícola de Stanley Growers para facilitar el desarrollo del puerto nuevo, al igual que problemas con el suministro de carne bovina en la planta local de faena, se le preguntó a MLA Clifton si había preocupación por lo que podría producirse localmente.

Respondió que “quizá la gente es algo demasiado confiada” en cuanto a la oportunidad de adquirir productos en comercios locales, a la vez que recordó cuando se repartieron lotes para jardines propios de legumbres, “no fueron tomados por la gente”.

Admitió no estar muy en favor que Stanley Growers pierda tierras útiles, “pero igualmente se sigue con la producción”.

En cuanto a como avanzaba la posibilidad de realojar a Stanley Growers, MLA Clifton dijo que existía un proyecto que contemplaba su reubicación, pero que podría muy bien ser un programa que viniera con una etiqueta de precio de varios millones de libras, y que por tanto era un tema que debían encarar los legisladores de las Falklands. (Fuente: Penguin News)