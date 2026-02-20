El Reino Unido comienza la implementación de la Autorización Electrónica de Viaje para visitantes

El Reino Unido está avanzando hacia un sistema migratorio digital. Estas reformas buscan reforzar la seguridad, reducir la dependencia de documentos físicos y agilizar la experiencia de los viajeros mediante controles automatizados realizados por las compañías de transporte en coordinación con los registros del Ministerio del Interior (Home Office). A partir del 25 de febrero de 2026:
Si viaja con un pasaporte no británico, ahora deberá contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) antes de viajar. Sin una ETA válida, no se le permitirá abordar el transporte con destino al Reino Unido.
Si posee doble ciudadanía que incluya la británica, viajar al Reino Unido con un pasaporte británico válido es la forma más sencilla de ingresar sin necesidad de documentación adicional.
Tenga en cuenta que las personas que sean Ciudadanos de un Territorio Británico de Ultramar o Nacionales Británicos (Ultramar) no requieren una ETA.
Si necesita una ETA, el trámite es rápido y sencillo a través de la aplicación oficial UK ETA. Puede verificar el estado de su ETA en www.gov.uk/check-eta
Nuestra recomendación: Si planea viajar pronto al Reino Unido, asegúrese con antelación de que su documentación esté en regla para evitar contratiempos en su viaje.