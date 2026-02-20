El ascenso y caída del príncipe Andrés: héroe en las Falklands, comercio y escándalos

La vida de Andrew Mountbatten-Windsor contó con hitos que van desde el servicio militar en la guerra de las Falklands hasta su paso por la diplomacia comercial y una sucesión de controversias

Andrew Mountbatten-Windsor —hasta hace poco conocido como el príncipe Andrés— fue detenido este jueves en Norfolk y quedó luego en libertad “bajo investigación” por una causa de presunta conducta inapropiada en un cargo público vinculada a su relación con Jeffrey Epstein, según informó la policía. En un comunicado, el rey Carlos III sostuvo que “la ley debe seguir su curso” y que corresponde un proceso “completo, justo y adecuado”.

Aunque el episodio de hoy reabre el foco sobre los vínculos del exduque de York con Epstein, su trayectoria pública se ha construido —y erosionado— a lo largo de décadas, con hitos que van desde el servicio militar en la guerra de las Islas Falkland hasta su paso por la diplomacia comercial y una sucesión de controversias que terminaron por apartarlo de la vida oficial.

De “spare” de la Corona a carrera militar

Nacido en 1960, Andrés fue durante años el “repuesto” de la monarquía británica: cuando llegó al mundo era segundo en la línea de sucesión, posición que fue perdiendo con la expansión de la familia de su hermano Carlos.

En 1979 ingresó a la Royal Navy y construyó allí su perfil más sólido. Obtuvo sus alas de piloto y, en 1982, fue desplegado en la guerra del Atlántico Sur como copiloto de helicóptero Sea King. Entre sus tareas, según reconstrucciones periodísticas, estuvo la de actuar como señuelo ante misiles Exocet durante el conflicto.

Décadas después, incluso tras perder títulos y rangos honoríficos, el Palacio confirmó que conservaría la South Atlantic Medal (conocida como la “Falklands Medal”), al tratarse de una condecoración operativa por servicio.

Matrimonio, título y vida familiar

En 1986 se casó con Sarah Ferguson y ese mismo día recibió el título de duque de York. Tuvieron dos hijas, Beatrice y Eugenie. La relación se quebró a principios de los noventa y culminó en divorcio, pero la pareja mantuvo durante años una convivencia social intermitente y un vínculo público que alimentó el interés mediático.

Enviado comercial y el costo de la “diplomacia VIP”

Tras 22 años en la Marina, en 2001 fue designado representante especial del Reino Unido para comercio e inversión, un puesto de alto perfil que lo llevó a recorrer el mundo con acceso privilegiado a empresarios y gobiernos.

Ese rol, sin embargo, lo expuso a críticas recurrentes por gastos, estilo de vida y —sobre todo— por la cercanía con figuras polémicas. La presión creció con el paso del tiempo y terminó por dejar el cargo en 2011, en un contexto en el que ya era objeto de escrutinio por su relación con Epstein.

Epstein, el quiebre definitivo y la salida de la vida pública

El vínculo con Epstein volvió a primera plana en 2019. Ese año, en un intento por contener el daño reputacional, concedió una entrevista televisiva ampliamente criticada; poco después anunció que se apartaba de sus funciones reales “por el futuro previsible”.

En 2022, en medio de un proceso civil en Estados Unidos, la Casa Real le retiró afiliaciones militares y patronazgos, y el caso se cerró con un acuerdo extrajudicial sin admisión de responsabilidad.

Más recientemente, fue despojado del tratamiento de príncipe y de otros honores, y se informó que había dejado su residencia de Royal Lodge.

La detención de hoy y lo que investiga la policía

La policía indicó que la detención no está relacionada con delitos sexuales, sino con una investigación por posible mala conducta en cargo público. De acuerdo con la información divulgada, los investigadores revisan alegaciones sobre el supuesto intercambio o reenvío de material gubernamental sensible en el marco de su antiguo rol como enviado comercial, en comunicaciones que figurarían entre archivos vinculados a Epstein.

Por ahora, el caso queda abierto: Andrew Mountbatten-Windsor fue liberado “bajo investigación” y deberá permanecer disponible para las autoridades mientras avance la pesquisa.