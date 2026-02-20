Diputados aprueba la reforma laboral de Milei sin el artículo 44 y el texto vuelve al Senado

La iniciativa fue aprobada en general por 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones, de acuerdo con reportes locales

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves el proyecto de “modernización laboral” impulsado por el gobierno de Javier Milei, pero con cambios de última hora que eliminaron el artículo 44, una de las cláusulas más controvertidas. Al haber sido modificado, el texto deberá regresar al Senado para su sanción definitiva antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, según el cronograma político trazado por el oficialismo.

La iniciativa fue aprobada en general por 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones, de acuerdo con reportes locales. El oficialismo logró habilitar el debate al reunir el quórum mínimo (129), con el apoyo de sus aliados parlamentarios y de bancadas provinciales.

El proyecto llegó al recinto con media sanción del Senado, pero sufrió una modificación clave: la eliminación total del artículo 44, que había generado resistencia incluso entre aliados del Gobierno. Esa disposición alteraba el esquema de pago durante licencias por accidente o enfermedad “inculpable” (no laboral), estableciendo porcentajes menores de remuneración según el caso.

En la previa, el peronismo concentró esfuerzos en impedir el quórum. “Dar quórum es lo mismo que votar”, advirtieron desde esa bancada, en una estrategia orientada a trabar una ley que consideraban asegurada si el debate se habilitaba.

Ya con la sesión en marcha, la discusión incluyó cruces entre oficialismo y oposición y acusaciones sobre el rol de gobernadores que aportaron presencia para arrancar el tratamiento. Entre los respaldos que facilitaron el inicio de la sesión, se mencionó a legisladores alineados con gobiernos provinciales, algunos de los cuales luego votaron en contra en el tramo decisivo, según las crónicas parlamentarias.

El artículo 44, fuera del texto

El artículo removido establecía recortes en el pago de licencias por accidentes o enfermedades no vinculadas al trabajo, con un esquema de 50% o 75% del salario durante plazos determinados. Al ser eliminado en Diputados, se mantendría la normativa vigente sobre licencias médicas, según explicaciones técnicas difundidas durante el debate público.

Qué cambia el proyecto

El paquete aprobado en Diputados mantiene, entre otros ejes, cambios en negociación colectiva (prioridad a convenios por empresa o ámbito menor y fin de la “ultraactividad”), reglas sobre huelga con pisos de prestación en servicios definidos como esenciales, y modificaciones en jornada que habilitan mecanismos como el “banco de horas”, con posibilidad de extender la jornada diaria hasta un máximo de 12 horas bajo determinadas condiciones.

También incorpora un régimen de incentivos para la registración laboral (“blanqueo”) y redefine aspectos del cálculo y pago de indemnizaciones, incluidos esquemas de pago en cuotas para ciertos casos.

Con el artículo 44 eliminado, el Senado deberá volver a tratar el texto para decidir si acepta el cambio o insiste con su redacción previa. El oficialismo busca cerrar el trámite legislativo antes del 1 de marzo, cuando Milei pronunciará su discurso de apertura de sesiones ordinarias.