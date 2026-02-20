Christine Lagarde: el orden internacional “está en peligro”

Sin mencionar de forma explícita al presidente Donald Trump, Lagarde sostuvo que Washington empezó a perder confianza en que las reglas le favorecieran

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) Christine Lagarde advirtió el jueves en Nueva York que el orden internacional “está en peligro” porque Estados Unidos ha comenzado a dudar del sistema de reglas que durante décadas respaldó, en un discurso pronunciado al recibir el Wolfgang Friedmann Memorial Award de la Universidad de Columbia.

En la ceremonia, celebrada en el The University Club of New York, la presidenta del BCE cuestionó los planteamientos sobre un “nuevo orden mundial”, al describirlos como un retorno a “viejos patrones de coerción y mercantilismo”.

Lagarde enmarcó su argumento en la evolución histórica del sistema internacional moderno, al señalar que empezó a fraguarse con la irrupción de nuevos actores en el siglo XVIII, citando a Estados Unidos, Haití y las naciones recién independizadas de América Latina. Según su exposición, esas transformaciones abrieron paso a ideas que limitaron el uso de la fuerza y consolidaron principios como la autodeterminación, que —dijo— ahora vuelven a estar “en juego”.

Sin mencionar de forma explícita al presidente Donald Trump, Lagarde sostuvo que Washington empezó a perder confianza en que las reglas le favorecieran y resumió el riesgo con una frase central: “Cuando el garante de un orden empieza a dudar de él, ese orden está en peligro”. Como ejemplo de interdependencia, recordó que el año pasado Estados Unidos intentó imponer aranceles a China y terminó aplicando “exenciones significativas en cuestión de semanas”.

La economista reconoció que las normas de ese orden “dejaron de evolucionar al ritmo del mundo” y defendió que el sistema puede reformarse para recuperar confianza, entre otras vías, profundizando en acuerdos bilaterales y regionales.

En su intervención, Lagarde no abordó de manera directa su papel al frente del BCE. Su discurso se produce después de que el Financial Times informara que evalúa dejar el cargo antes de que concluya su mandato, previsto para octubre de 2027, según recogieron medios que difundieron la información.