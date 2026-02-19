Flávio Bolsonaro ironiza destino de escuela de samba que homenajeó a Lula y dice que “el próximo” será él

Flávio Bolsonaro es mencionado en sondeos como uno de los principales rivales de Lula, quien ya anunció su intención de buscar la reelección

El senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL), uno de los nombres que la derecha brasileña baraja para las presidenciales de octubre, afirmó que tras el rebaixamento de la escuela de samba que homenajeó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el carnaval de Río de Janeiro, “el próximo descenso” será el del propio Lula y el del Partido de los Trabajadores (PT).

El comentario fue publicado en redes sociales después de que Acadêmicos de Niterói terminara en último lugar en la clasificación del Grupo Especial y perdiera la categoría, lo que implica su regreso a la Serie Oro en 2027, tras haber ascendido el año pasado.

La escuela debutaba este año en la élite del carnaval carioca y llevó un enredo centrado en la trayectoria de Lula —desde su origen en el nordeste hasta su ascenso sindical y llegada a la Presidencia— en una presentación que el mandatario presenció desde un palco del sambódromo.

El desfile desató polémica, en particular por un pasaje en el que se representó a la “familia tradicional” dentro de una lata de conservas, una escena interpretada por opositores como una burla a valores defendidos por sectores conservadores. El episodio fue cuestionado por líderes de la oposición y recibió críticas tanto de pastores de influyentes iglesias evangélicas como de voces ligadas a la Iglesia Católica, de acuerdo con el reporte.

En ese marco, un precandidato del PL —formación que tiene fuerte apoyo entre votantes evangélicos— sostuvo que “la familia es algo sagrado” y criticó la inclusión de ese elemento en la narrativa del enredo, según el despacho de EFE.

La propuesta de rendir homenaje a Lula ya había generado controversia antes del desfile. Sectores de derecha sostuvieron que el tributo podía equivaler a propaganda anticipada y reclamaron impedir la presentación. El Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó los pedidos previos para prohibir el enredo, aunque advirtió que el caso podría derivar en una investigación posterior, según un informe del noticiero RJ2 de TV Globo.

Flávio Bolsonaro es mencionado en sondeos como uno de los principales rivales de Lula, quien ya anunció su intención de buscar la reelección. En su mensaje, el senador vinculó el resultado artístico y competitivo de la escuela con el escenario político, en momentos en que el oficialismo y la oposición comienzan a ordenar sus estrategias de cara a la campaña electoral de 2026.