Explosión de camión con gas en Santiago deja al menos cuatro muertos y 17 heridos

Carabineros indicó que el conductor perdió el control del vehículo, impactó barreras de contención y volcó, lo que derivó en la explosión y un incendio de gran magnitud

Un camión cisterna que transportaba gas licuado volcó y explotó este jueves en la comuna de Renca, en el noroeste de la capital chilena, dejando al menos cuatro fallecidos y 17 personas heridas, informaron autoridades y servicios de emergencia.

El siniestro ocurrió en el enlace de la autopista General Velásquez con la Ruta 5, una de las arterias viales clave del área metropolitana. Carabineros indicó que el conductor perdió el control del vehículo, impactó barreras de contención y volcó, lo que derivó en la explosión y un incendio de gran magnitud. El fuego alcanzó vehículos que circulaban a esa hora y provocó daños en un radio estimado de hasta 150–200 metros; bomberos reportaron al menos 50 automóviles dañados en el área.

#19Feb | Así fue el momento en que un camión que transportaba gas pierde el control causando una gran explosión en Chile.



En el accidente al menos cuatro personas perdieron la vida y 17 resultaron heridas, según confirmaron autoridades locales.



Equipos de bomberos y policía mantuvieron un amplio operativo para controlar las llamas y asegurar la zona, ante el riesgo de una nueva detonación por la carga remanente del camión. Las autoridades también advirtieron por el humo en el sector y los cortes de tránsito asociados al operativo.

El presidente Gabriel Boric, desde Rapa Nui, señaló que se desplegaron equipos del gobierno junto a los organismos competentes “para el resguardo de la población a raíz del humo en la zona” y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. “Vamos a estar dándole seguimiento a esto”, agregó.

El gobernador metropolitano Claudio Orrego informó que al menos cinco personas estaban en condición grave. “Uno tiene quemaduras en el 100% de su cuerpo con riesgo inminente de su vida”, dijo sobre uno de los casos más críticos.

La Fiscalía abrió una investigación para determinar las causas del accidente. Medios locales reportaron hipótesis preliminares que van desde una pérdida de control del vehículo hasta un eventual fallo asociado a la carga, mientras se revisan registros de cámaras y peritajes en el lugar.