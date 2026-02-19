El jefe del Comando Sur y un alto cargo del Pentágono visitan Venezuela y se reúnen con el Gobierno interino

El Gobierno venezolano informó que Donovan y Humire se reunieron con Delcy Rodríguez y con los ministros Vladimir Padrino (Defensa) y Diosdado Cabello (Interior)

El comandante del Comando Sur de EE. UU., el general Francis L. Donovan, y el funcionario del Departamento de Defensa Joseph M. Humire realizaron el miércoles una visita no anunciada previamente a Caracas y se reunieron con autoridades del Gobierno interino venezolano, en una nueva señal del acercamiento operativo entre Washington y la administración encabezada por Delcy Rodríguez.

La encargada estadounidense para asuntos de Venezuela, Laura Dogu, calificó la jornada como “otro día histórico” y dijo que los visitantes mantuvieron encuentros “con las autoridades interinas” para revisar asuntos de seguridad y “garantizar la implementación del plan de tres fases” del presidente Donald Trump, además de avanzar en el objetivo de una Venezuela “alineada con los Estados Unidos”, según un mensaje publicado en X.

De acuerdo con la cuenta institucional del Comando Sur, la agenda incluyó una reunión con miembros de la fuerza conjunta desplegados en instalaciones de la embajada de EE. UU. en Caracas, reabierta recientemente, así como discusiones centradas en la fase de “estabilización” del plan estadounidense para Venezuela. En un comunicado, el comando señaló que EE. UU. está comprometido con “una Venezuela libre, segura y próspera” y que impulsará sus estrategias de seguridad y defensa “en colaboración con países socios” en el hemisferio.

El Gobierno venezolano informó que Donovan y Humire se reunieron con Delcy Rodríguez y con los ministros Vladimir Padrino (Defensa) y Diosdado Cabello (Interior) para acordar “una agenda de cooperación bilateral” contra el tráfico de drogas, el terrorismo y la migración. Según el Ejecutivo, el encuentro “ratifica” que la vía diplomática debe ser el mecanismo para abordar asuntos de interés binacional y regional.

La visita se produce semanas después de la reapertura de la sede diplomática estadounidense y en un contexto de contactos de alto nivel en Caracas desde el cambio de escenario político en Venezuela a comienzos de enero. Reuters informó que la delegación estadounidense se reunió también con el personal militar destacado en el país y difundió imágenes oficiales del encuentro en Caracas.