Congreso de Perú va a segunda vuelta para elegir al sucesor de José Jerí

El nuevo jefe de Estado tendrá un mandato de transición de cinco meses y deberá entregar el cargo el 28 de julio al ganador de las elecciones generales previstas para el 12 de abril

El Congreso de Perú pasó a una segunda votación para escoger al nuevo titular del Legislativo, quien asumirá automáticamente la Presidencia de la República tras la destitución de José Jerí el martes, en medio de denuncias de presunto tráfico de influencias y vínculos con empresarios chinos.

En una sesión extraordinaria celebrada el miércoles, cuatro candidaturas compitieron por la presidencia del Parlamento: María del Carmen Alva (Acción Popular), José María Balcázar (Perú Libre), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular). Ninguno alcanzó la mayoría necesaria en el primer conteo, por lo que la Cámara habilitó un balotaje entre los dos más votados: Balcázar y Alva.

Según el recuento divulgado durante la sesión, Balcázar obtuvo 46 votos y Alva 43, mientras que Acuña sumó 13 y Reymundo 7, quedando estos últimos fuera de la segunda ronda. El vicepresidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que la definición se realizaría de inmediato mediante mayoría simple.

El nuevo jefe de Estado tendrá un mandato de transición de cinco meses y deberá entregar el cargo el 28 de julio al ganador de las elecciones generales previstas para el 12 de abril. En las 24 horas posteriores a la destitución de Jerí, el país quedó sin presidente en funciones, aunque el gabinete permaneció para tareas administrativas.

La caída de Jerí —un abogado de 39 años que había asumido hace cuatro meses tras la salida de Dina Boluarte— reactivó la sucesión parlamentaria en un país que ha registrado una alta rotación presidencial en la última década. La votación del miércoles definirá si el Ejecutivo recae en una figura de derecha moderada con experiencia previa al frente del Congreso (Alva) o en un legislador de Perú Libre, partido que llevó a Pedro Castillo al poder en 2021 (Balcázar).